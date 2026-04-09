48% apoya a Mamdani al cumplir 100 días como alcalde de Nueva York: encuesta

Zohran Kwame Mamdani está siendo apoyado por poco menos (48%) de la mitad de los neoyorquinos, en la víspera de cumplir este 10 de abril los primeros cien días como alcalde de la ciudad más grande de EE.UU., cargo considerado el 2do más importante en el país después de la presidencia.

La cifra proviene de un sondeo realizado por el Instituto Marist de Opinión Pública, el primero de alta calidad y carácter no partidista que recoge las opiniones de los neoyorquinos sobre Mamdani desde que asumió el cargo el 1 de enero, tras ser electo en noviembre con 50.78% de los votos como candidato de los partidos Demócrata y de los Trabajadores.

Los resultados de la consulta fueron mayormente positivos, aunque con algunas salvedades. Más del 60% de los residentes de la ciudad creen que Mamdani -socialista democrático y a sus 34 años el alcalde más joven de la ciudad en el último siglo y el primero musulmán- es un trabajador incansable y un buen líder que comprende los desafíos que enfrentan los cinco distritos. Sin embargo, sólo 48% de los neoyorquinos apoya la labor que está realizando, mientras que el 30% la desaprueba y 23% se declara indeciso.

El índice de aprobación de Mamdani resultó ser decididamente inferior al 61% que obtuvo Eric Adams en el mismo punto de su mandato hace cuatro años. Asimismo, la calificación del nuevo alcalde fue casi idéntica a la de Bill de Blasio tras sus primeros tres meses en el cargo en 2014.

«Es un buen comienzo», afirmó Lee M. Miringoff, director de la encuesta de Marist. «Pero la ciudad de Nueva York no concede una “luna de miel” fácilmente, y creo que para (Mamdani) sigue siendo un período de prueba».

En paralelo, 56% de los neoyorquinos opinó que las cosas se encaminaban en la dirección correcta, frente al 43% que consideró que se dirigían en la dirección equivocada. Hace seis meses, en octubre, sólo el 31% de los residentes expresaba tal optimismo.

En sus primeros 3 meses en el cargo Mamdani ha completado en gran medida la conformación de su equipo en el Ayuntamiento y ha avanzado en algunas de sus principales promesas de campaña, incluido el acuerdo alcanzado con la gobernadora Kathy Hochul para ampliar el servicio gratuito de cuidado infantil en toda la ciudad durante los próximos años.

Sin embargo, el alcalde se adentra ahora en el momento álgido de las negociaciones presupuestarias con los legisladores estatales en Albany y el Concejo Municipal, “unas negociaciones que podrían determinar el éxito o el fracaso de su agenda para este primer año de mandato. Las conversaciones determinarán si logra asegurar nuevos ingresos fiscales provenientes del estado o si, por el contrario, tendrá que recurrir a medidas impopulares -como recortes presupuestarios o aumentos en el impuesto a la propiedad- para equilibrar las cuentas”, comentó The New York Times.

“55% de los neoyorquinos tiene una opinión favorable de él, frente al 33% que lo ve de manera desfavorable. Es más probable que los residentes jóvenes lo valoren mejor que los de mayor edad; los liberales, mejor que los moderados; y la población negra mejor que otros grupos raciales”.

“La encuesta también sugirió que el alcalde estaba teniendo dificultades para ganarse el respaldo de aquellos grupos que no lo apoyaron durante las elecciones del año pasado. Su nivel de aprobación es sumamente bajo (25%) entre los republicanos -un grupo que ha permanecido marginado en la ciudad desde hace mucho tiempo-, y también registra cifras negativas entre los neoyorquinos que no están afiliados a ningún partido político” (27%).

Aproximadamente dos de cada tres neoyorquinos aprobaron la forma en que el alcalde Mamdani y su administración respondieron ante las dos grandes tormentas de nieve ocurridas este invierno que dejaron docenas de muertos y críticas hacia su gestión. Con la excepción de los residentes de Staten Island, donde dos tercios de los encuestados en esa zona afirmaron desaprobar las labores de limpieza.

Cerca del 60% declaró considerar que el alcalde Mamdani está cumpliendo sus promesas de campaña. Asimismo, el alcalde recibió una alta puntuación (59%) por su trato con el mandatario Donald Trump, quien ha mantenido una actitud de confrontación abierta con los líderes de otras grandes ciudades gobernadas por demócratas.

Tras haber calificado a Trump de “déspota” durante su propia campaña electoral para la alcaldía e intercambiar insultos, Mamdani ha adoptado un enfoque hacia Trump que resulta mucho más cordial de lo que cabría esperar, visitando dos veces la Casa Blanca, la última vez para pedir apoyo federal para un importante proyecto de vivienda en Queens, sin dejar de criticar sus ataques “ilegales” a Irán.

El mes pasado el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió con ironía a Mamdani que no se dejara manipular por Trump al comentar su supuesta relación “amorosa”.

Esta encuesta de Marist Poll fue realizada a 1,454 adultos residentes en la ciudad de Nueva York entre el 26 y el 31 de marzo, con un margen de error muestral de más o menos 3,3 puntos porcentuales. Los resultados del sondeo en detalle pueden consultarse aquí.