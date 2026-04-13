Preocupación entre bodegueros tras discurso de Mamdani por marqueta comunitaria en East Harlem

Rodeado de miles de simpatizantes, en un evento en Maspeth, Queens, el alcalde Zohran Mamdani celebró el domingo los logros de sus primeros 100 días en el gobierno, destacando con bombos y platillos obras como la repavimentación de calles, cero homicidios en Staten island, reducción general de la criminalidad y su programa de cuidado infantil para niños de 2 años.

Y aunque las palabras del mandatario, en las que además de asegurar que seguirá luchando por la asequibilidad y para que este año los autobuses aumenten su velocidad en un 20%, y donde recalcó que “Nueva York es la mejor ciudad del mundo gracias a los millones de personas que trabajan incansablemente, día tras día, para hacer que así sea”, un anuncio no cayó bien, al menos, entre todos.

El mandatario local, quien en su campaña había dicho que su plan de inaugurar marquetas comunitarias no afectaría a las bodegas locales, porque las abriría en “desiertos de bodegas”, reveló que la primera de ellas se inaugurará este mismo año en East Harlem, una zona donde existen muchos pequeños negocios de venta de comestibles.

El anuncio de Mamdani, quien agregó que todas las tiendas de comestibles financiadas por la Ciudad abrirán antes de que termine su mandato, a fin de que personas de bajos recursos puedan comprar “huevos, leche y pan más baratos”, molestó a bodegueros como Lucas Almonte, quien teme que la apertura de un mercado a bajo costo cerca de su negocio afecte su competitividad.

“Por eso la mayoría de los bodegueros nunca apoyamos a Mamdani, porque él no nos daba garantías y ya lo dijo bien clarito. Va a abrir tiendas cerca de bodegas. Eso debería repensarlo porque si no va a hacer que muchos de nuestros negocios se vengan a pique”, comentó el dominicano, con preocupación.

Radhames Rodríguez, presidente de UBA, (United Bodegas of America), organización que apoyó al alcalde Mamdani durante su campaña, criticó la propuesta del burgomaestre.

El líder de las bodegas dijo no está cumpliendo el compromiso de “trabajar con nosotros para impedir la creación de bodegas de propiedad municipal”, compromiso del que agregó no ha sido honrado y representa “una grave ruptura de la confianza” con propietarios de pequeñas empresas.

El líder bodeguero advirtió que las tiendas financiadas por el gobierno no incurren en los mismos gastos generales, riesgos ni desafíos que enfrentan las bodegas de barrio para mantenerse a flote, por lo que manifestó que promover ese tipo de marquetas, generará desequilibrio y amenaza a los negocios que además son fuente empleo. Sin embargo reconoció que la Ciudad debe tenderle la mano a familias de bajos ingresos que batallan para llegar a fin de mes, pero con otras estrategias.

“Todos reconocemos que muchas familias —especialmente en las comunidades de bajos ingresos— enfrentan una presión económica real, y coincidimos en que debe abordarse la cuestión de la asequibilidad. El problema se origina en el nivel mayorista, y existen muchas formas responsables de reducir los costos sin crear tiendas minoristas operadas por el gobierno que compitan con las pequeñas empresas que pagan impuestos”, dijo el líder neoyorquinos.

Bodegueros de NYC temen que tiendas comunales promovidas por el alcalde Mamdani afecten sus negocios. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Nuestras bodegas han sido construidas por hombres y mujeres trabajadores que arriesgan todo para crear oportunidades para sus familias y servir a sus comunidades. Personalmente, brindé mi apoyo incondicional basándome en lo que se nos comunicó; y nuestros miembros merecen algo mejor que ver a un gobierno posicionarse para competir directamente contra ellos”, agregó Rodríguez.

Fernando Mateo, cofundador y portavoz de la UBA, hizo un llamado al Alcalde para impulsar y fortalecer otro tipo de iniciativas, pero insistió en oponerse al plan de las tiendas comunitarias.

“Nueva York ya cuenta con amplios programas diseñados para apoyar a quienes lo necesitan, incluidos SNAP, WIC, beneficios de medicamentos de venta libre (OTC), cupones de alimentos, asistencia social, apoyo a la vivienda y muchos otros. Deberíamos fortalecer estos esfuerzos, no reemplazar a las pequeñas empresas con tiendas administradas por el gobierno que siempre gozarán de una ventaja injusta”, dijo el excandidato político.

“Estados Unidos siempre se ha caracterizado por la compasión unida a la oportunidad; debemos proteger un sistema que recompense el trabajo arduo, la asunción de riesgos y el espíritu emprendedor, al tiempo que continuamos apoyando a quienes lo necesitan”, agregó Mateo.

A pesar del grito en el cielo de los bodegueros, neoyorquinos como Ubaldina Montero, quien vive cerca de donde la Ciudad planea abrir la primera tienda de víveres manejada por el gobierno, se mostró emocionada con el anuncio.

“A mi si me parece muy bueno que la Ciudad abra una tienda en este barrio donde hay mucha gente pobre que no puede ni siquiera pagar por un mercado. Creo que se deben abrir más tiendas así en todas partes de la ciudad donde haya gente necesitada. Me encanta la idea”, dijo la madre de familia. “Creo que esas tiendas no afectarán a los bodegueros porque los clientes que tienen las bodegas son gente que puede pagar cosas caras pero los que no podemos como yo ni siquiera usamos las bodegas. No se van a afectar”.