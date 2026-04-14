Marco Rubio participará como mediador en conversaciones entre Israel y el Líbano

El secretario de Estado, Marco Rubio, se integrará este martes a las conversaciones directas entre los embajadores de Israel y el Líbano, para abordar la crisis militar en la región y explorar las condiciones para un posible cese de hostilidades.

La participación del alto funcionario fue confirmada por un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato a ABC News. El encuentro, programado para realizarse en la capital estadounidense, representa el inicio de un proceso con el que el Gobierno de Beirut intenta establecer un alto el fuego.

El objetivo de la delegación libanesa es pactar una tregua inicial que facilite, posteriormente, la apertura de negociaciones más profundas sobre los conflictos territoriales y políticos pendientes a largo plazo.

Objetivos contrapuestos de las delegaciones

A pesar de la mediación estadounidense, las metas de ambas partes presentan diferencias sustanciales. La delegación de Israel ha centrado su prioridad en el desarme del grupo chií Hezbolá. Según los reportes, la representación israelí no tiene intenciones de aceptar una interrupción de las operaciones militares de forma anticipada sin garantías sobre este punto, informó EFE.

Por otro lado, el panorama se ha complejizado debido a que el alto el fuego en el Líbano no se incluyó en la tregua de dos semanas pactada recientemente entre Estados Unidos e Irán.

Reacciones internas y críticas de Hezbolá

La iniciativa de diálogo ha generado fuertes tensiones dentro del Líbano. Naim Qassem, líder de Hezbolá, calificó este lunes las negociaciones directas como una “rendirse” ante las demandas externas. Durante su intervención, el dirigente lanzó una advertencia al presidente libanés, Joseph Aoun, señalando que actuar en contra del movimiento armado favorece los intereses de Israel.

Qassem también calificó el proceso diplomático como una “humillación” y una medida que perjudica directamente la soberanía del Gobierno y el bienestar del pueblo libanés.

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