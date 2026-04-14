Nueva York: el tiempo para hoy martes 14 de abril

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 20% durante el día y del 6% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 13% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:19 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:34 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 88 grados Fahrenheit (19 y 31 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.