Nuevo juicio por muerte de Maradona comenzó con acusaciones cruzadas

Un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que se juzga a siete trabajadores de la salud, comenzó este martes con el foco puesto en los cuidados domiciliarios que el astro recibió en los días previos a su fallecimiento.

El primer juicio se anuló en 2025 debido a que se descubrió que la jueza Julieta Makintach participaba de un documental sobre la causa llamado ‘Justicia Divina’.

La audiencia de este martes contó con la presencia de las tres hijas de Maradona -Dalma, Gianinna y Jana-, así como de una enorme cantidad de medios de comunicación y un grupo de seguidores.

Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Gianinna, afirmó durante la audiencia que el astro “fue asesinado” y consideró que las conductas de los médicos “no fueron negligencias ni meras omisiones”, sino que “sabían la peligrosidad que implicaban sus actos”.

SEGUNDO JUICIO POR LA MUERTE DE DIEGO MARADONA I El abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, solicitó al jurado la transmisión de las audiencias por televisión abierta, pero el Tribunal rechazó el pedido. pic.twitter.com/frDuc1LkVt — TN – Todo Noticias (@todonoticias) April 14, 2026

Defensa de médicos argumentó sobre últimos días de cuidado de Maradona

Uno de los argumentos novedosos de la defensa de Luque fue que el neurocirujano “no estaba a cargo” de la salud de Maradona, a pesar de que, durante el primer juicio, numerosas pruebas mostraron que él era su médico de cabecera.

Los representantes de otros de los acusados rechazaron este argumento y anticiparon que durante el juicio quedará probado que tanto Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov eran los “médicos tratantes” del futbolista.

La defensa del médico clínico Pedro Di Spagna afirmó que su representado “no formaba parte del equipo tratante” y que solamente asistió al domicilio para una interconsulta.

“Equiparan la responsabilidad de quienes seguían las órdenes y quienes las daban”, expresó la defensa del coordinador de enfermeros, Mariano Perroni.

Ante el argumento de la querella de que Maradona tuvo “una agonía de 12 horas” previo a su muerte, la defensa del enfermero Ricardo Almirón aseguró que la mañana del día del fallecimiento su cliente abrió la puerta corrediza de la habitación de Maradona y “a distancia, lo observó respirar”.

Con información de EFE.

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