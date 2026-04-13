Reinician juicio por muerte de Diego Armando Maradona

Este martes marca un nuevo punto de partida en la búsqueda de justicia por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Tras la polémica anulación del primer proceso en mayo de 2025 (causada por la destitución de una jueza vinculada a la grabación de un documental), siete profesionales de la salud regresan al banquillo de los acusados para determinar sus responsabilidades penales en el deceso del astro argentino.

El juicio original, que sumó 21 audiencias y 44 testimonios, quedó sin efecto luego de que se descubriera la participación de la magistrada Julieta Makintach en la producción audiovisual ‘Justicia Divina’. Para Jana Maradona, hija del exfutbolista, este retroceso fue devastador: “Fue como si mi padre se hubiera vuelto a morir”, declaró a EFE.

El tribunal, ahora conformado por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani, analizará el desempeño de los siguientes profesionales:

Leopoldo Luque (Neurocirujano): Acusado de insistir en una internación domiciliaria deficiente. Su defensa estará ahora a cargo de Francisco Oneto, quien ha mencionado estar analizando casos mediáticos estadounidenses como el de OJ Simpson para su estrategia.

Acusado de insistir en una internación domiciliaria deficiente. Su defensa estará ahora a cargo de Francisco Oneto, quien ha mencionado estar analizando casos mediáticos estadounidenses como el de OJ Simpson para su estrategia. Agustina Cosachov (Psiquiatra): Cuestionada por la administración de medicación y su rol durante las maniobras de reanimación.

Cuestionada por la administración de medicación y su rol durante las maniobras de reanimación. Carlos Díaz (Psicólogo): Su defensa sostiene que el éxito en el tratamiento de adicciones (Maradona murió sin sustancias en sangre) lo exime de responsabilidad en la patología cardíaca.

Su defensa sostiene que el éxito en el tratamiento de adicciones (Maradona murió sin sustancias en sangre) lo exime de responsabilidad en la patología cardíaca. Nancy Forlini y Pedro Di Spagna: Señalados por la falta de coordinación y control clínico regular.

Señalados por la falta de coordinación y control clínico regular. Mariano Perroni y Ricardo Almirón: Acusados de inconsistencias en los reportes de enfermería.

La fiscalía sostiene que el equipo médico “ignoró y menospreció” los síntomas de insuficiencia cardíaca de Maradona, concentrándose exclusivamente en sus adicciones y descuidando patologías preexistentes. El debate central girará en torno a la calidad de los cuidados recibidos en la casa del barrio exclusivo donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

El proceso se llevará a cabo con audiencias los martes y jueves de cada semana. Se espera que el tribunal evalúe si la decisión de evitar un centro médico especializado constituyó una negligencia criminal que derivó en el paro cardiorrespiratorio fatal del “Diez”.

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