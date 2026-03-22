Presidente de Ghana estalla contra Luis Suárez: “No le deseo nada bueno”

La polémica personalidad de Luis Suárez sigue generando rechazo y ahora llegó al sector político. El pasado viernes, John Mahama, presidente de Ghana, confesó su animadversión hacia el uruguayo debido a un episodio en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Durante el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos a favor de la selección de Ghana de cara al Mundial 2026, desde el Hotel Kempinski, el mandatario recordó el partido de cuartos de final entre Uruguay y Ghana en la Copa del Mundo de 2010.

“Todavía me acuerdo de 2010, la energía que había en el aire. La nación estaba paralizada y unida en la esperanza mientras tuvimos una breve ilusión de alcanzar la gloria mundial”, expresó.

“Esos momentos fueron dolorosos y aún no me gusta Suárez desde ese incidente. Nunca le deseé el bien desde que hizo lo que hizo”, añadió.

I still don’t like Luis Suarez and I’ve never wished him well – Ghana President John Mahama 😆#SportyFM pic.twitter.com/Ehbc3k5HX0 — SportyFM Ghana (@SportyFM_) March 20, 2026

El partido recordado por el mandatario ocurrió el 2 de julio de 2010 por los cuartos de final del Mundial en el Soccer City Stadium de Johannesburgo.

El partido estaba 1–1 y, en el último minuto de la prórroga, Ghana lanzó un tiro libre al área. El cabezazo posterior complicó a Fernando Muslera, que no logró retener la pelota.

El arco quedó desprotegido y un remate ghanés se encaminaba al gol, pero Luis Suárez, plantado sobre la línea, primero lo rechazó con el pie y, en el segundo intento, apeló a la mano para evitar la caída de Uruguay.

El árbitro decretó penal y expulsión para el delantero. Asamoah Gyan tomó la pelota para ejecutar el penal que podía meter a Ghana en semifinales, la primera vez para un equipo africano.

Sin embargo, su remate fue más fuerza que precisión y terminó reventando el travesaño. Suárez, camino al túnel, celebró como si Uruguay hubiera marcado un gol.

El encuentro se marchó con empate a un gol a la tanda de penales. Uruguay ganó 4–2, con la famosa ejecución picada de Sebastián “Loco” Abreu. Los charrúas volvieron a las semifinales de un Mundial después de 1970 y terminaron cayendo ante Holanda.

Años más tarde, Suárez explicó que actuó por instinto y que “valió la pena” sacrificarse por el equipo. Incluso bromeó diciendo que la “Mano de Dios” ya no era de Maradona, sino suya.

Ghana jugará en el Mundial 2026 en el Grupo L ante Panamá, Inglaterra y Croacia. Dos encuentros los jugará en Estados Unidos.

Ante Panamá se estrenará en Canadá, en el BMO Stadium en Toronto. Posteriormente, se verá las caras ante Croacia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y cerrará ante Inglaterra en el Gillette Stadium en Massachusetts.



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