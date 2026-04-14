Si no declaras tus impuestos a tiempo, esto es lo que el IRS puede cobrarte en multas y recargos

Este martes 14 de abril estamos en las últimas horas antes de la fecha límite establecida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para declarar impuestos en Estados Unidos. El plazo concluye mañana miércoles 15 de abril.

No cumplir con este plazo puede salir caro: el organismo aplica multas de hasta 5% mensual del monto adeudado a partir del primer día del incumplimiento (16 de abril), además de intereses diarios y recargos adicionales.

El IRS establece que el contribuyente está obligado a pagar antes de que se cumpla este plazo, incluso si no puede pagar en ese momento.

Las multas que aplica el IRS por no declarar a tiempo

No presentar una declaración antes del plazo puede generar una de las penalizaciones más altas del sistema fiscal.

De acuerdo con el IRS, la llamada ‘Sanción por no presentar’ puede alcanzar:

5% mensual del impuesto adeudado

del impuesto adeudado Tope máximo de 25% del total

El IRS señala que la sanción por no declarar es generalmente del 5% mensual del impuesto adeudado (‘failure-to-file penalty’), lo que la convierte en la sanción más agresiva para quienes no presentan su declaración.

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Esta multa puede subir a 1% después de una notificación de cobro, o bajar a 0.25% si hay acuerdo de pagos.

En términos prácticos, retrasarse varios meses puede significar pagar cientos o incluso miles de dólares adicionales.

¿Qué pasa si no puedes pagar tus impuestos?

Un error común es pensar que, si no puedes pagar, es mejor no declarar.

Sin embargo, el IRS advierte que “presentar a tiempo, aunque no puedas pagar la totalidad, puede reducir las sanciones y los intereses“.

Esto se debe a que la multa por no pagar (failure to pay) es menor:

0.5% mensual del saldo pendiente

del saldo pendiente Esta multa también genera intereses

Por eso, declarar a tiempo —aunque no tengas el dinero completo— reduce significativamente el impacto financiero.

Intereses diarios que aumentan la deuda con el tiempo

Además de las multas, el IRS aplica intereses sobre cualquier monto pendiente.

Estos intereses:

Se calculan diariamente

Se basan en tasas federales ajustadas trimestralmente

El organismo indica que “los intereses se componen diariamente sobre impuestos no pagados desde la fecha de vencimiento hasta que se paga el saldo en su totalidad”.

Esto significa que mientras más tiempo pase, mayor será la deuda total.

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La opción de extensión que puede evitar la multa mayor

Para quienes no alcanzarán a declarar antes del plazo, existe la posibilidad de solicitar una extensión.

El IRS permite pedir más tiempo hasta el mes de octubre de 2026, pero con una condición clave.

El organismo advierte que: “Una extensión de tiempo para declarar no implica una extensión del tiempo para pagar”.

Es decir, aunque se extienda la fecha para declarar, el pago sigue siendo exigible desde abril.

Lo que realmente está en juego si no declaras hoy

Más allá de las cifras, el impacto de no declarar puede sentirse rápidamente en la economía personal.

Entre las principales consecuencias están:

Aumento progresivo de la deuda

Retención de reembolsos futuros

Problemas con historial fiscal

Mayor riesgo de acciones de cobro

Para muchas familias hispanas, esto puede traducirse en una presión financiera inmediata.

Y lo más importante: es evitable.

Cómo reducir el impacto si ya vas tarde

Incluso si el tiempo se agota, todavía hay acciones que pueden minimizar el daño.

El IRS recomienda:

Presentar la declaración lo antes posible

Pagar al menos una parte del impuesto

Solicitar un plan de pagos si es necesario

Para ello, el IRS cuenta con opciones para quienes no pueden pagar de inmediato, pero el primer paso siempre es declarar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las multas por no pagar impuestos a tiempo

¿Cuánto cobra el IRS por no declarar impuestos?

Hasta un 5% mensual del impuesto adeudado, con un límite total del 25%.

¿Qué pasa si declaro pero no pago?

Se aplica una multa menor, de aproximadamente 0.5% mensual, además de intereses.

¿Los intereses del IRS son diarios?

Sí, se calculan diariamente sobre el saldo pendiente.

¿Puedo evitar multas si pido extensión?

Evitas la multa por no declarar, pero no la de pago ni los intereses.

¿Qué es peor, no declarar o no pagar?

No declarar es más costoso, ya que la multa es significativamente mayor.

Conclusión

A unas horas del cierre fiscal, no presentar la declaración puede convertirse en un error costoso que crece con el tiempo. Las multas del IRS no solo son elevadas, sino acumulativas, lo que puede afectar seriamente las finanzas personales.

En términos prácticos, declarar hoy —aunque no se pueda pagar todo— sigue siendo la mejor decisión para evitar que la deuda se dispare en los próximos meses.

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