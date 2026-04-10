El IRS reporta reembolsos 24% más altos en 2026: quiénes reciben más dinero
Millones de contribuyentes están recibiendo devoluciones más altas este año, pero el monto final depende de créditos fiscales y cómo presenten su declaración
El Departamento del Tesoro informó que los reembolsos de impuestos en Estados Unidos son 24% más altos que el promedio de los cuatro años de la administración Biden, equivalentes a un promedio superior a los $3,000 dólares.
El aumento, basado en datos oficiales de la temporada fiscal de la Casa Blanca, publicados el 9 de marzo, confirma el efecto de los cambios aplicados en créditos fiscales y en la forma en que los contribuyentes ajustaron sus retenciones.
Respecto al 2025, el incremento es de 10.9% al 20 de marzo, con un reembolso promedio de $3,571 dólares, de acuerdo con estimaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
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Los reembolsos aumentan con fuerza en plena temporada fiscal
La razón principal de este fenómeno son los ajustes por inflación en los tramos fiscales y el mayor aprovechamiento de créditos como el EITC y el Crédito Tributario por Hijo (CTC).
Como efecto de estas medidas, los datos difundidos por el Tesoro muestran un crecimiento relevante en las devoluciones de impuestos que se entregaron durante las primeras semanas de la temporada.
- Incremento promedio de 24% en reembolsos
- Pago medio superior a $3,500 dólares
- Millones de declaraciones ya procesadas
- La mayor parte de las declaraciones han sido entregadas a unos días del cierre de la temporada fiscal
Los datos del IRS muestran que este aumento refleja ajustes en ingresos reportados y en beneficios fiscales aplicados por los contribuyentes.
¿Quiénes están recibiendo más dinero este año?
El aumento no es uniforme. Algunos grupos están recibiendo montos más altos debido a su perfil fiscal.
Entre los principales beneficiados de estos reembolsos elevados destacan:
- Personas que califican para créditos como el EITC
- Familias con dependientes
- Contribuyentes con cambios en ingresos o retenciones
El detalle que explica por qué subieron los reembolsos
Sin embargo, este anuncio no implica que el incremento promedio en los reembolsos aplique a todas las personas que presentaron su declaración. La clave para obtener reembolsos más altos es que hubo cambios en cómo se calculó el saldo final.
Factores clave incluyen:
- Ajustes en retenciones durante el año
- Aplicación de créditos fiscales
- Diferencias en ingresos anuales
Particularmente en la declaración de este año, muchos contribuyentes pagaron más impuestos de los necesarios o calificaron para beneficios adicionales.
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No todos recibirán más dinero: lo que puede cambiar en tu caso
A pesar del aumento promedio en los reembolsos, en algunos casos los reembolsos podrían ser por montos similares o incluso menores a los de años anteriores.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica que el monto del reembolso depende de la situación individual de cada contribuyente, incluidos factores como ingresos, estado civil y créditos fiscales reclamados.
Esto explica por qué el aumento general no se distribuye de igual forma entre todos los contribuyentes.
Errores que pueden reducir tu reembolso sin que lo notes
Además, existen factores que pueden disminuir el monto final del reembolso.
El IRS señala en sus guías que “errores o información incompleta pueden retrasar el procesamiento de la declaración”.
Entre los errores más comunes se encuentran:
- No reclamar créditos fiscales disponibles
- Ingresos mal reportados
- Datos incorrectos de dependientes
- Errores en información bancaria
Muchos contribuyentes reciben menos dinero simplemente por no aprovechar todos los beneficios fiscales que tienen disponibles.
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Cuándo recibirás tu reembolso y cómo evitar retrasos
El tiempo de entrega también es un factor clave para millones de contribuyentes. El IRS tiene establecido que la mayoría de los reembolsos se procesan en un plazo de hasta 21 días cuando la declaración se presenta electrónicamente y no contiene errores.
“Las declaraciones con errores o que requieren revisión adicional pueden tardar más tiempo”, advierte la agencia.
Para evitar retrasos, el IRS recomienda:
- Presenta electrónicamente
- Elige depósito directo
- Verifica todos los datos antes de enviar
- Revisa los créditos fiscales aplicados
“Decenas de millones de estadounidenses están recibiendo sus reembolsos por ingreso directo en sus cuentas bancarias y sus declaraciones se procesan puntualmente, sin errores ni retrasos“, reiteró Frank Bisignano, CEO del IRS.
Por qué este aumento importa en el contexto actual
El incremento en los reembolsos llega en un momento de fuerte presión económica para millones de hogares en Estados Unidos.
Para muchas familias hispanas, este dinero representa:
- Un alivio para gastos esenciales
- Una oportunidad para pagar deudas
- Un margen para recuperar estabilidad financiera
En términos prácticos, el impacto del reembolso puede ser inmediato para la economía familiar.
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre reembolsos más altos en 2026
¿Cuánto han aumentado los reembolsos en 2026?
Son 24% más altos que el promedio de los cuatro años de Biden, y 10.9% más altos que en 2025, con un promedio de $3,571 dólares.
¿Cuál es el monto promedio del reembolso?
Supera los $3,000 dólares, aunque varía según cada caso.
¿Quiénes reciben más dinero?
Principalmente quienes califican para créditos fiscales o tienen dependientes.
¿Todos recibirán más dinero este año?
No. El monto depende de ingresos, retenciones y beneficios fiscales.
¿Cuánto tarda en llegar el reembolso?
Generalmente, hasta 21 días si se presenta electrónicamente.
Conclusión
El aumento de 24% en los reembolsos de impuestos en 2026 marca una diferencia importante para millones de contribuyentes, pero también evidencia que el monto final depende de factores individuales.
En un contexto económico exigente, entender cómo maximizar estos beneficios puede ser clave para mejorar la estabilidad financiera en el corto plazo.
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