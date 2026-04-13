5 beneficios del IRS que pueden aumentar tu reembolso y muchos no usan

En plena recta final de la temporada de impuestos en Estados Unidos, millones de contribuyentes podrían estar dejando dinero sin reclamar en sus declaraciones fiscales.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece una serie de beneficios fiscales que pueden aumentar significativamente el monto del reembolso, pero muchas personas no los aprovechan por desconocimiento o errores al presentar su declaración.

El dinero que muchos contribuyentes están dejando sobre la mesa

Cada año, millones de personas presentan su declaración sin reclamar todos los beneficios disponibles. Esto puede traducirse en pérdidas de cientos o incluso miles de dólares.

De acuerdo con datos históricos del IRS, “uno de cada cinco contribuyentes elegibles no reclama” el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), lo que implica que millones de personas dejan dinero sin recibir cada año.

Cuando este dinero no se reclama, vuelve al Tesoro sin cumplir su propósito de apoyar a los trabajadores de menores ingresos.

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC): uno de los más ignorados

El EITC es uno de los beneficios más importantes para trabajadores con ingresos bajos y moderados.

Puede otorgar hasta $8,046 dólares para familias con tres hijos o más 2026

Aplica según ingresos y número de dependientes

Es completamente reembolsable

El IRS establece que este crédito “puede reducir los impuestos que debes y posiblemente aumentar tu reembolso”.

Crédito Tributario por Hijos (CTC): clave para familias

Las familias con hijos también pueden aumentar significativamente su devolución mediante este crédito.

Hasta $2,000 dólares por hijo calificado

Parte del crédito puede ser reembolsable

Requiere cumplir requisitos de ingreso

La agencia indica que el CTC puede ayudar a reducir el impuesto adeudado y, en algunos casos, generar un reembolso parcial a través del crédito adicional.

Deducciones por educación: el detalle que muchos olvidan

Pero estos no son los dos únicos créditos que puedes solicitar. Los gastos educativos también pueden generar beneficios fiscales importantes.

Entre los principales programas destacan:

American Opportunity Credit hasta $2,500 por estudiante elegible

por estudiante elegible Lifetime Learning Credit hasta $2,000 por declaración

Estos beneficios representarían miles de dólares en ahorro fiscal, dependiendo del caso.

Créditos por cuidado infantil y dependientes

El cuidado de hijos o familiares dependientes también puede traducirse en un mayor reembolso. Este crédito cubre entre el 20% y el 35% de hasta $3,000 en gastos para un dependiente, o $6,000 para dos o más.

Aplica para gastos de cuidado mientras trabajas

Puede cubrir un porcentaje significativo del gasto

Varía según ingresos

El IRS explica que este tipo de créditos reduce la carga fiscal al compensar gastos de cuidado de dependientes necesarios para trabajar.

Deducciones por gastos laborales o ajustes de ingresos

Aunque menos visibles, algunos contribuyentes pueden aplicar otras deducciones que reducen su ingreso imponible. Entre ellas:

Contribuciones a cuentas de retiro

Intereses de préstamos estudiantiles

Gastos médicos en ciertos casos

Esto no siempre aumenta directamente el reembolso, pero sí reduce el impuesto total.

¿Por qué estos beneficios siguen sin aprovecharse?

A pesar de su impacto, muchos contribuyentes no reclaman estos beneficios por falta de información o por errores al presentar su declaración.

Pero también, la oficina del Servicio de Defensa del Contribuyente reconoce que el sistema fiscal de Estados Unidos es “demasiado complejo”, lo que puede dificultar que los contribuyentes comprendan y cumplan correctamente con sus obligaciones.

En términos prácticos, esto significa que el desconocimiento es uno de los principales factores que provocan esta pérdida de dinero.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre beneficios fiscales que aumentan tu reembolso

¿Cuál es el beneficio del IRS que más dinero puede darte?

El EITC puede otorgar hasta $8,046 dólares para familias con tres o más hijos en 2026, dependiendo de ingresos y dependientes.

¿Todos califican para estos beneficios?

No. Cada crédito tiene requisitos específicos de ingresos, estado civil y dependientes.

¿Puedo reclamar estos beneficios después de presentar impuestos?

En algunos casos sí, mediante una declaración enmendada.

¿Por qué muchos no reciben estos beneficios?

Por desconocimiento, errores o no cumplir completamente los requisitos.

¿Cómo saber si califico?

El IRS ofrece herramientas y guías para verificar elegibilidad antes de presentar.

Conclusión

Los beneficios fiscales disponibles en Estados Unidos pueden marcar una diferencia significativa en el monto del reembolso, pero solo para quienes los conocen y los aplican correctamente.

En un contexto de economía en condiciones complejas, aprovechar estos créditos y deducciones te puede ayudar a recuperar el dinero al que tienes derecho.

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