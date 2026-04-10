¿Qué beber si tienes diabetes? 5 opciones para mantener tu glucosa a raya sin esfuerzo

Para mantener el azúcar a raya, es esencial cuidar la dieta, pero más allá de controlar las cantidades de azúcar y harinas que comemos, las bebidas tienen un impacto directo. Esto sucede porque se absorben rápido y elevan la glucosa drásticamente al no contener fibra y ser de fácil digestión.

El Dr. Elia Subals de Diabesmart explica cómo hidratarte sin disparar tus niveles de glucosa con estas cinco opciones saludables:

1. El agua: la base de la vida

¿Sabías que la forma en que te hidratas es clave para controlar tu glucosa? Muchas veces, el impacto en nuestros niveles de azúcar no viene solo de la comida, sino de lo que bebemos. Crédito: Shutterstock

La bebida natural por excelencia que no aporta calorías y no impacta la insulina. Es vital para el buen funcionamiento de los riñones y la circulación.

Es tan importante el consumo de agua que, en cuadros de deshidratación, la sed se puede confundir con hambre. Para facilitar la hidratación, el doctor recomienda:

Variar la temperatura: Puedes tomarla fría, tibia o caliente.

Puedes tomarla fría, tibia o caliente. Tener una botella a la mano: Está comprobado que esto aumenta el consumo diario.

Está comprobado que esto aumenta el consumo diario. Saborizar de forma natural: Agrega rodajas de limón, pepino, cáscara de naranja o menta para darle un toque especial sin añadir azúcar.

“Esto no agrega azúcar de forma significativa, pero sí hace que el agua sea más agradable y va a ser más fácil que la tomes de forma consistente”, agrega el especialista.

2. Agua con gas: el sustituto ideal

El agua con gas es otra forma de hidratarse sin impacto en los niveles de azúcar en sangre. Además, funciona perfectamente como sustituto para quienes extrañan la sensación de las burbujas de los refrescos.

La carbonatación genera una mayor sensación de saciedad. Solo ten en cuenta que, si padeces de hipertensión descontrolada o cálculos renales, es mejor priorizar versiones bajas en sodio o consumirla con moderación.

3. Agua de limón y de Jamaica

Son dos grandes aliados para hidratarse sin afectar la glucosa:

Agua de limón: Se prepara solo con agua y jugo de limón natural . Facilita el consumo de líquidos y aporta electrolitos .

Se prepara solo con agua y . Facilita el consumo de líquidos y aporta . Agua de Jamaica: Además de no subir la glucosa, se asocia con beneficios para la presión arterial y la salud del corazón.

“El agua de jamaica no aporta glucosa cuando se prepara sin azúcar o miel. Puedes hacer un concentrado de jamaica y diluirlo con agua durante el día para aprovechar sus propiedades”, comenta el experto.

4. Tés e infusiones

El té verde, té negro, té de manzanilla, hierbabuena y el té de canela son opciones maravillosas que a veces subestimamos. Estas infusiones se pueden disfrutar tanto calientes como frías con hielo. Su ventaja principal es que no elevan los niveles de glucosa ni impactan la producción de insulina, además de aportar una gran cantidad de antioxidantes.

5. Café solo: el gran incomprendido

El experto señala que el café, por sí solo, tiene muchos beneficios para la salud y prácticamente no eleva la glucosa. Aunque existen estudios que mencionan un ligero aumento en la resistencia a la insulina, en la práctica, el café negro no genera picos de azúcar.

Muchas personas comentan: “A mí el café sí me sube la glucosa”. Sin embargo, el problema casi nunca es el grano, sino los añadidos (leche, cremas o endulzantes). Consumir café solo es la mejor forma de disfrutar su sabor y protección sin riesgos.

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