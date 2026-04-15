Chevron afirma que las importaciones de petróleo venezolano están ayudando a frenar los precios de la gasolina

En medio del aumento global en los precios del combustible, Chevron aseguró que el incremento en sus importaciones de petróleo desde Venezuela está contribuyendo a contener el costo de la gasolina en Estados Unidos.

Andrew Walz, presidente de refinación global de la compañía, explicó que la empresa está operando su refinería en Pascagoula, Mississippi, de manera continua para procesar crudo venezolano.

Esta estrategia busca mitigar el impacto que ha tenido la guerra en Irán sobre el suministro mundial de petróleo, la cual ha presionado al alza los precios del combustible en EE.UU., llevándolos a su nivel más alto desde 2022.

Un ejemplo de esta operación es un buque que transporta 400,000 barriles de crudo venezolano, suficiente para abastecer durante cuatro días la refinería en Mississippi.

Según Walz, este flujo de petróleo no solo beneficia a Venezuela al generar ingresos, sino también a los consumidores estadounidenses.

“Este barco está bajando los precios en Estados Unidos porque tenemos acceso a un nuevo punto de suministro que antes no teníamos”, afirmó Walz.

El directivo advirtió que, sin este tipo de importaciones, el impacto en el bolsillo de los consumidores sería mayor.

“Menos suministro significa precios más altos”, señaló, en referencia a la relación directa entre la oferta de petróleo y el costo de la gasolina.

Actualmente, el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos se ubica en $4.12, frente a los $2.98 que se registraban antes del conflicto en Irán, de acuerdo con datos de AAA.

El contexto de este cambio también está ligado a decisiones políticas recientes.

A inicios de mes, el gobierno de Estados Unidos levantó sanciones sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, como parte de un esfuerzo por restablecer relaciones y fomentar la inversión en el sector energético del país sudamericano.

Esta medida se produjo tres meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa en una operación militar.

Desde entonces, la administración ha buscado incentivar la participación de empresas estadounidenses en la industria petrolera venezolana, flexibilizando restricciones para permitir inversiones en infraestructura y producción.

En este escenario, Chevron y Venezuela anunciaron esta semana dos acuerdos para ampliar la producción de crudo, con el objetivo de incrementar la extracción en un 50% en los próximos años.

Walz también subrayó la importancia de mantener inversiones constantes en energía para garantizar estabilidad en los precios.

“Creo que la lección es que la energía realmente importa, y debe ser asequible y confiable. Por eso tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura y capacidades, y empresas como Chevron deben seguir encontrando estos productos y llevándolos a sus clientes”, indicó.

Además, hizo un llamado a los consumidores a moderar su consumo energético mientras persista la presión sobre los precios.

“Las personas necesitan conservar energía. Siempre deberíamos hacerlo, ya sea con el uso de la luz, los kilómetros que conducimos o el tipo de vehículo que elegimos. Así que animaría a todos a ahorrar energía, mantenerse firmes y esperar que los precios bajen pronto”, concluyó.

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