Gasolina en EE.UU.: por qué no sigue subiendo pese al conflicto con Irán

Este miércoles 15 de abril de 2026, con 45 días de conflicto y tensiones entre Estados Unidos e Irán, parece que se ha contenido momentáneamente la volatilidad en los mercados energéticos, que hace unas semanas disparó el precio de la gasolina en el país a niveles superiores a los $4 dólares por galón.

Si bien esto no implica que los precios del petróleo no se han estabilizado todavía, sí se ha contenido su volatilidad de los últimos días, con subidas y caídas recientes, lo que podría reducir los precios en las próximas semanas.

Sin embargo, los analistas dudan que estos precios se acerquen a los niveles que había en febrero: GasBuddy, EIA y Forbes coinciden en que los precios no regresarán a niveles previos al conflicto ($2.90–$3.10/galón) al menos hasta finales de 2026, y la Administración de Información Energética (EIA) proyecta que no estarán por debajo de $3 por galón en ningún momento antes de finales de 2027.

Mientras tanto, siguen a la espera de una tendencia que les indique si el precio finalmente se estabilizará en el corto plazo, dependiendo de la evolución del conflicto o simplemente de su duración.

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La tensión con Irán vuelve a presionar el petróleo

El conflicto en Medio Oriente continúa como uno de los principales factores que influyen en el precio del petróleo a nivel global.

Según Associated Press, el precio del petróleo ha reaccionado a la incertidumbre por posibles afectaciones en el suministro global derivadas del cierre del Estrecho de Ormuz.

Cuando existe incertidumbre sobre la producción o transporte de crudo, los precios suelen ajustarse rápidamente, incluso antes de que haya afectaciones reales, tal como ocurrió hace unos días con el precio de la gasolina.

Otro factor es el bloqueo de EE.UU. aplicado a puertos iraníes para contener las acciones de este gobierno, mientras que persiste el bloqueo iraní al Estrecho de Ormuz. Ante esta serie de tensiones, el presidente Donald Trump admitió el 13 de abril que los precios podrían mantenerse elevados antes de las elecciones de medio término.

Por qué esto impacta directamente la gasolina en EE.UU.

El precio de la gasolina en Estados Unidos depende en gran medida del costo del petróleo crudo. Según la EIA, el crudo puede representar más del 50% del precio por galón.

Por ello, cualquier variación importante en el precio del petróleo tiende a reflejarse en estaciones de servicio en cuestión de días o semanas.

En resumen:

En marzo, los precios de la gasolina subieron 21.2% : el mayor salto mensual desde 1967

: el mayor salto mensual desde 1967 El diésel llegó a $5.62 por galó n: casi 49% más que antes del conflicto

n: casi 49% más que antes del conflicto El petróleo WTI llegó a tocar $128 por barril el 2 de abril

el 2 de abril Este miércoles 15 de abril, el precio promedio nacional de la gasolina ronda los $4.10?$4.14 por galón

¿Cuánto podría cambiar el precio en las próximas semanas?

Aunque no hay una cifra única, el comportamiento reciente del petróleo sugiere que los cambios podrían ser graduales y variables.

Entre los escenarios posibles:

Si el conflicto se prolonga: Aumentos moderados en los precios

Si se normaliza el suministro de petróleo: Estabilidad en los precios

En cualquiera de los dos casos: Ajustes rápidos en mercados locales

Para los consumidores, todavía no hay una tendencia clara de cómo se comportará el precio de las gasolinas en el corto plazo.

¿Por qué el precio también podría bajar?

A pesar del riesgo geopolítico que persiste, por la falta de un acuerdo de paz, los mercados financieros han reaccionado con cautela.

Este martes 14 de abril, Wall Street reportó un cierre de operaciones cercano a sus máximos históricos, lo que refleja que los mercados esperan que el conflicto no escale de forma significativa.

Al mismo tiempo, el precio del petróleo ha mostrado estabilidad e incluso se ha contraído, ante la posibilidad de que el suministro se normalice en el mediano plazo.

Esto explica por qué el impacto en el precio de la gasolina no es inmediato ni uniforme.

Lo que realmente cambia para tu bolsillo

En términos prácticos, cualquier variación en el precio de la gasolina impacta directamente el gasto diario de los hogares, en rubros como:

Un aumento de $0.20 por galón puede representar decenas de dólares adicionales al mes

puede representar decenas de dólares adicionales al mes Incrementa costos de transporte

Puede elevar precios de otros productos y servicios por efecto indirecto

Esto podría sentirse especialmente en estados donde el uso del automóvil es indispensable.

Factores que definirán el precio de la gasolina en los próximos días

El comportamiento del mercado dependerá de varios elementos:

Evolución del conflicto entre EE.UU. e Irán

Producción global de petróleo

Reservas de petróleo en Estados Unidos

Si el suministro se mantiene estable, los precios podrían moderarse. Pero cualquier interrupción podría generar nuevos aumentos pronto debido a que el mercado energético global es altamente sensible a factores geopolíticos.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), incluso la percepción de un posible riesgo dispara los precios, sin necesidad de que haya afectaciones reales en la producción.

Esto significa que la volatilidad puede mantenerse mientras persista la incertidumbre.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el comportamiento del precio de la gasolina

¿Por qué la guerra con Irán afecta la gasolina?

Porque puede generar riesgos en el suministro de petróleo, lo que impacta directamente su precio.

¿La gasolina va a subir sí o sí?

No necesariamente. Los precios pueden subir o estabilizarse dependiendo de cómo evolucione el conflicto.

¿Cuándo podrían verse cambios en el precio?

En días o semanas, dependiendo de los movimientos del mercado petrolero.

¿En qué estados se sentiría más?

En aquellos con mayor consumo de gasolina o donde los precios ya son altos.

¿Se puede evitar este aumento?

No directamente, ya que depende de factores globales.

Conclusión

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a poner en evidencia lo sensible que es el precio de la gasolina a los eventos internacionales. Aunque existe el riesgo de aumentos, el comportamiento reciente del mercado también muestra que los precios podrían estabilizarse si el conflicto no escala.

Para los consumidores, el escenario es claro: más que una subida segura, lo que viene es un periodo de incertidumbre que podría impactar el bolsillo en cualquier momento.

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