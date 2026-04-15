Ciudadano naturalizado mata a empleada del DHS: gobierno de Trump culpa a Biden

El gobierno de Donald Trump responsabilizó este miércoles a la administración de Joe Biden por la naturalización de un hombre acusado de asesinar a una empleada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 13 de abril.

Según el DHS, Olaolukitan Adon Abel, de 26 años, nacido en el Reino Unido y naturalizado en 2022 durante la administración Biden, es señalado como responsable del asesinato de Lauren Bullis, funcionaria del organismo.

“El lunes, Lauren Bullis, empleada del DHS, fue brutalmente asesinada a tiros y puñaladas por Olaolukitan Adon Abel (…) quien obtuvo la ciudadanía estadounidense gracias a la administración Biden en 2022”, declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

El funcionario añadió que, desde la llegada de Trump al poder, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha adoptado medidas para evitar la naturalización de personas con antecedentes penales.

De acuerdo con el comunicado, Abel cuenta con un historial delictivo que incluye condenas por agresión sexual, agresión a un agente de policía, obstrucción a la justicia, agresión con arma mortal y vandalismo.

Las autoridades lo acusan de asesinar a Bullis en un ataque que incluyó disparos y apuñalamiento mientras la víctima paseaba a su perro.

Otra víctima

El DHS también indicó que el sospechoso ha sido arrestado por otros hechos violentos, entre ellos el asesinato de una mujer no identificada frente a un supermercado Checkers y un ataque a tiros contra un hombre sin hogar en las afueras de un supermercado Kroger en Brookhaven.

“Estos actos de pura maldad han devastado nuestro Departamento y mis oraciones están con las familias de las víctimas”, declaró Mullin.

Lauren Bullis se desempeñaba en la Oficina del Inspector General del DHS, donde ocupó cargos como auditora en la Oficina de Auditorías y jefa de equipo en la Oficina de Innovación. El organismo destacó su trayectoria, señalando que su trabajo se caracterizó por la integridad y el compromiso, y que era una figura respetada dentro de la institución.

Medidas para reforzar controles

En respuesta al caso, el DHS destacó nuevas medidas adoptadas por el USCIS para reforzar los controles en los procesos migratorios.

Entre ellas, la creación de un centro de evaluación anunciado en diciembre de 2025, enfocado en detectar posibles amenazas a la seguridad pública mediante el uso de tecnologías avanzadas y la colaboración con agencias de inteligencia.

Asimismo, la agencia restableció las llamadas “investigaciones vecinales” para solicitantes de ciudadanía, una práctica que busca verificar aspectos como la residencia, el carácter moral y el compromiso con la Constitución de Estados Unidos.

Según el DHS, estas medidas son clave para “salvaguardar la integridad del sistema de inmigración” y prevenir casos similares.

Sigue leyendo:

• ¿Qué dice el memo “secreto” de ICE para que agentes entren a la fuerza y sin orden judicial a viviendas privadas?

• Ciudadano denuncia que ICE lo sacó a la fuerza de su casa en ropa interior en Minnesota

• ICE detuvo a médico venezolano en Texas pese a estar en proceso para regularizar su estatus