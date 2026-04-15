Costo de vida le pasaría factura a republicanos en elecciones de medio término, según encuesta de Somos Votantes y Global Strategy

NUEVA YORK – El descontento entre los votantes latinos en Estados Unidos por el alto costo de vida y el impacto de medidas como los aranceles podría inclinar la balanza a favor de los demócratas en las elecciones de medio término, según los resultados de una nueva encuesta realizada por Somos Votantes y Global Strategy Group.

Los datos divulgados esta semana arrojaron una ventaja partidista de los demócratas de +15 en los estados encuestados o de 50% frente al 35% de los republicanos. En los distritos encuestados, la ventaja de los demócratas fue de +6 o de 49% frente a 43% del otro bando.

El sondeo, el quinto de una serie trimestral, se concentró en el sentir de electores hábiles en estados y distritos clave en los que se decidirá la composición del Congreso y las gobernaciones el próximo 3 de noviembre. Los participantes de la muestra residen en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Texas y Wisconsin.

Preocupación por alza en el costo de vida

Los resultados confirmaron una preocupación cada vez mayor por el aumento en el costo de vida.

De acuerdo con la investigación, aproximadamente, dos tercios de los encuestados afirmaron que el costo de la vida ha aumentado “mucho” durante el último año. Lo anterior se traduce en 64% en los estados y 63% en los distritos.

Más de ocho de cada 10 de los potenciales electores indicaron que los costos han subido en términos generales en los estados encuestados, mientras que tres cuartas partes manifestaron lo mismo sobre los distritos.

A poco más de 200 días para las elecciones, un 62% de los participantes expresó estar sumamente preocupado por los precios de los alimentos en los estados. En los distritos, la cifra fue de 57%. Otro asunto que inquieta es el incremento en los costos de la atención médica y medicamentos recetados. 59% en los estados expresó estar preocupado y 58% en los distritos.

La indagatoria concluyó que la mayoría de los votantes latinos, 73% en los estados y 74% en los distritos, responsabilizan a los políticos más que a las empresas del alza en los precios de productos y servicios.

Un 64% en los estados y 63% en los distritos atribuyó el aumento a las políticas económicas republicanas, mientras que 36% en los estados y 37% en los distritos asoció la situación con las políticas económicas demócratas.

El impacto de la guerra en Irán

La opinión sobre la guerra que la Administración Trump inició en Irán tampoco beneficia al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término, a juzgar por los resultados.

65% de los encuestados en los estados y 62% en los distritos considera muy preocupante el alza en la inflación como resultado del conflicto; un 64% en los estados y 63% en los distritos catalogó como muy preocupante el aumento en los precios de la gasolina. En cuanto a los costos generados por gasto militar, un 63% de los contribuyentes en los estados y el mismo por ciento en los distritos los consideran muy preocupantes.

Aunque el sondeo ubica a los demócratas en una mejor posición que los republicanos en los referidos temas, estos se encuentran por debajo de las expectativas en asuntos como la delincuencia y seguridad. Por ejemplo, un 36% en los estados confía en los demócratas versus el 38% en los republicanos.

Otra de las percepciones de los electores que no favorece a los demócratas es que no han logrado erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso en el gasto público.

El estudio arrojó que, aproximadamente, la mitad de los votantes latinos expresaron preocupación de que los demócratas prioricen temas que no tengan que ver con la realidad económica de las familias.

Otro dato relevante de la encuesta es que los votantes latinos estarían más dispuestos a apoyar a candidatos que eliminen el despilfarro, al tiempo que preserven programas como el Seguro Social, Medicare y Medicaid. Bajo ese renglón, un 88% en los estados dijo estar más propenso y un 91% en los distritos. Por otro lado, un 88% en los estados y 92% en los distritos dijo estar más inclinado a apoyar a candidatos que creen empleos bien remunerados.

En ese sentido, los datos concluyeron que los demócratas llevan ventaja sobre los republicanos en materia de atención médica, empleo y aranceles.

Las cifras revelaron un 47% frente al 26% en los estados; 52% frente al 32% en los distritosen cuanto a la atención médica.

Con respecto a empleo y economía, la proporción fue de 44% frente al 33% en los estados; 45% frente al 38% en los distritos. No obstante, aproximadamente, un tercio sigue confiando más en los republicanos en cuestiones económicas y hasta una quinta parte no confía en ninguno de los dos partidos.

El cuestionario también abordó la aprobación a Donald Trump y a su gestión.

En general, los votantes hispanos mantienen opiniones desfavorables sobre el mandatario y le otorgaron una baja calificación, particularmente en lo referente al manejo de la economía.

“La favorabilidad personal de Trump es profundamente negativa (un neto de -24 en estados clave y -18 en distritos clave); su aprobación de gestión es aún peor (un neto de -26 en estados y -21 en distritos); y su manejo de la economía constituye su peor calificación individual (un neto de -30 en estados y -24 en distritos)”, lee una parte del memorando de la encuesta.

Melissa Morales, fundadora y presidenta de Somos Votantes, describió los resultados como un “veredicto definitivo”.

“Pusimos en marcha esta serie de encuestas trimestrales, para asegurar que sus voces sean escuchadas mientras buscan soluciones reales a sus inquietudes más apremiantes. Nuestros datos revelan con claridad que el costo de la vida no es sólo un tema más en la agenda, es un veredicto definitivo. Desde la compra básica hasta la gasolina y la atención médica, las presiones económicas que las familias latinas deben afrontar a diario se reflejan nítidamente en su valoración de las políticas actuales; y, por quinto trimestre consecutivo, si bien los republicanos y Trump son quienes soportan el mayor peso de ese escrutinio, los demócratas se encuentran bajo la misma lupa”, afirmó por medio del comunicado que incluyó los hallazgos.

Rosa Mendoza, vicepresidenta de Global Strategy Group, planteó que “la ansiedad y el pesimismo económico” documentado en las investigaciones de 2025 persisten.

“Los votantes latinos están vinculando las decisiones políticas adoptadas por esta Administración con las continuas dificultades económicas que atraviesan y la responsabilidad recae con mayor peso sobre los republicanos que sobre los demócratas. A pesar de su oposición a las políticas republicanas, su voto no se ha consolidado a favor de los demócratas, lo cual demuestra que aún existe una oportunidad para persuadirlos. Los votantes latinos tienen claro lo que esperan de sus líderes: alivio en los costos, protección de los programas fundamentales y rendición de cuentas. Quien aborde estas preocupaciones primero gozará de una ventaja en noviembre”, anticipó.

Metodología

Global Strategy Group realizó la encuesta bilingüe vía internet y por mensajes de texto a 1,600 probables votantes hispanos/latinos para las elecciones generales de 2026 en Arizona, Georgia, Michigan North Carolina, New Mexico, Nevada, Texas y Wisconsin; y a 700 probables votantes hispanos/latinos para las elecciones generales de 2026 en AZ-01, AZ-06, NM-02, NV-03, TX-15, TX-28 y TX-35.

La investigación se llevó a cabo entre el 25 de marzo y el 2 de abril pasado. El margen de error, con un nivel de confianza del 95%, es de +/- 3.1% para los estados clave y de +/- 4.6% para los distritos clave.

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