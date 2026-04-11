Más petróleo que nunca en EE.UU., pero sigues pagando cara la gasolina: lo que está pasando

Estados Unidos cerró 2025 con un récord en producción de petróleo, alcanzando un promedio de 13.61 millones de barriles por día, con un pico de 13.84 millones de barriles diarios en septiembre, según la Administración de Información Energética (EIA).

Sin embargo, pese al aumento en la oferta, los precios de la gasolina siguen elevados en todo el país, una paradoja que refleja cómo claramente un factor externo: el conflicto con Irán, influye directamente en el precio de este producto y a su vez afecta el costo de vida de millones de consumidores.

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La producción de petróleo en EE.UU. alcanza niveles históricos

Estados Unidos se mantiene como uno de los principales productores de petróleo del mundo y recientemente alcanzó un récord, de la mano de la extracción en Texas, Nuevo México y la región del Golfo de México, con los siguientes resultados:

Producción total de 13.6 millones de barriles diarios (récord)

(récord) Cerca de 6.0 millones de barriles diarios provienen de la cuenca del Pérmico

provienen de la cuenca del Pérmico Representa casi la mitad de la producción total del país

De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética (EIA), Estados Unidos produjo 13.6 millones de barriles de petróleo al día en 2025, superando la marca previa y consolidándose como el mayor productor mundial.

Para 2026, la EIA proyecta una ligera disminución, que se agudizará en 2027 debido a la caída de precios y reducción de plataformas de perforación.

¿Por qué la gasolina no baja pese al aumento de producción?

A pesar del aumento en la oferta de petróleo, los precios de la gasolina no responden de forma inmediata a la producción nacional. Esto se debe a que el mercado del petróleo es global y estos factores internacionales pueden influir en el costo de la gasolina en Estados Unidos.

Esto significa que, incluso si Estados Unidos aumenta su producción de crudo, los precios pueden mantenerse altos a causa de tensiones en regiones clave como Medio Oriente.

El conflicto con Irán mantiene presión sobre los precios

El aumento de precios en la gasolina está directamente vinculado a la incertidumbre generada por el conflicto con Irán. Movimientos estratégicos como el cierre o la apertura del Estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del crudo mundial, provocan reacciones en los mercados, ante el riesgo de interrupciones en el suministro global, entre ellos:

Subida reciente en precios del petróleo

Mayor volatilidad en mercados energéticos

Impacto inmediato en combustibles

En términos prácticos, esto implica que factores externos pueden anular el efecto de una mayor producción interna.

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El detalle que explica la desconexión entre producción y precios

Uno de los factores clave es que no todo el petróleo producido en Estados Unidos se destina al consumo interno. Parte del crudo se exporta, mientras que el país también importa otros derivados del petróleo.

Esto genera una dinámica compleja en la que:

EE.UU. exporta petróleo

También importa derivados y crudo de otros países

Los precios se ajustan a nivel global

Según Associated Press, aunque la producción de petróleo ha alcanzado niveles récord en Estados Unidos, los precios de la gasolina siguen dependiendo de factores internacionales y del mercado global que tienen más peso.

¿Por qué esto importa para el bolsillo de los consumidores?

El impacto de esta situación es directo en la economía doméstica porque los consumidores siguen enfrentando precios elevados en gasolina, a pesar del crecimiento de la industria petrolera.

Para muchas familias, esto significa:

Mayor gasto en transporte, otros productos y servicios

Menor ingreso disponible

Presión en el presupuesto mensual

En términos prácticos, el aumento en producción no se traduce automáticamente en alivio económico.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los niveles récord de extracción de petróleo en EE.UU.

¿Por qué no baja la gasolina si EE.UU. produce más petróleo?

Porque el precio del petróleo se determina en mercados globales, no solo por la producción interna.

¿Qué papel juega el conflicto con Irán?

Genera incertidumbre en el suministro global, lo que eleva los precios del crudo.

¿EE.UU. no usa todo el petróleo que produce?

No. Parte se exporta y también se importan otros tipos de crudo.

¿Esto puede cambiar en los próximos meses?

Dependerá de la evolución del conflicto y de los mercados internacionales.

¿Cómo afecta esto a los consumidores?

Mantiene altos los precios de la gasolina y aumenta el costo de vida.

Conclusión

El récord en la producción de petróleo en Estados Unidos demuestra la fortaleza energética del país, pero también evidencia una realidad compleja: el mercado global del crudo limita el impacto directo en los precios que pagan los consumidores.

En un contexto de tensiones internacionales, el aumento en la producción no garantiza gasolina más barata, lo que mantiene la presión sobre millones de hogares.

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