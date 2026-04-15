Lo nuevo en la Guía Michelin: los 9 restaurantes imperdibles de Nueva York

Nueve restaurantes de la ciudad de Nueva York han sido incorporados a la prestigiosa Guía Michelin. Esta selección destaca establecimientos ubicados en Brooklyn y Manhattan, con un marcado énfasis en la cocina mexicana, la tradición italiana, los clásicos de la alta cocina francesa, la propuesta latinoamericana, la asiática y la auténtica cocina californiana.

Tanto Manhattan como Brooklyn se consolidan como el epicentro de las propuestas casual-sofisticadas, priorizando la experiencia gastronómica y la calidad de los ingredientes. En esta actualización, sobresalen los restaurantes con influencia mexicana, como Los Burritos Juárez y Vato. Asimismo, destaca Elcielo con una cocina de vanguardia inspirada en las raíces colombianas y latinoamericanas. En cuanto a los sabores asiáticos, resaltan dos propuestas: Bong, de cocina camboyana, y Hwaro, que fusiona la gastronomía coreana con técnicas francesas.

Las incorporaciones se completan con Entre Nous, un bar de vinos naturales y cocina de aut. I Cavallini apuesta por la tradición italiana con una sofisticación relajada. Le Chêne está enfocado en los clásicos de la alta cocina francesa. Finalmente, Ensenada que ofrece una impecable visión de la cocina californiana.

Destacados en la Guía Michelin: Nueva York

Los sabores coreanos con esmerada técnica francesa se pueden disfrutar en Hwaro. Crédito: Guía Michelín | Cortesía

Entre Nous (Clinton Hill, Brooklyn)

Este establecimiento se incorpora a la guía gracias a su concepto de bar de vinos naturales. Es el lugar ideal para vivir la experiencia gastronómica completa, ya sea para compartir una copa o disfrutar de una cena. Su diseño es notable; según el sitio oficial de Michelin, su barra de cobre y la pared de botellas crean una atmósfera íntima que eleva el disfrute del vino.

Los Burritos Juárez (Fort Greene, Brooklyn)

Esta taquería se especializa en platillos al estilo fronterizo de El Paso y Ciudad Juárez. Su propuesta se centra en un menú breve, pero auténticamente ejecutado, lo que le ha valido un lugar destacado en la guía.

Bong (Crown Heights, Brooklyn)

Los sabores de Camboya encuentran su lugar en este restaurante que se ha convertido en un referente. El concepto culinario gira en torno a platos para compartir, ideales para disfrutar en un ambiente animado. Es un espacio perfecto para grupos, aunque se recomienda reservar con antelación.

Vato (Park Slope, Brooklyn)

Del equipo detrás del famoso Corima (con estrella Michelin), surge esta propuesta de cocina mexicana. Se define como una tortillería diurna que aplica técnicas de alta cocina en formatos informales, destacando especialmente sus burritos de tortilla de harina caseros. La Guía reconoce su trabajo técnico impecable.

I Cavallini (Williamsburg, Brooklyn)

Bajo la dirección del chef Nick Curtola, la especialidad de este restaurante es la comida italiana. Su éxito radica en un servicio atento y una propuesta arraigada en la tradición, ejecutada con la sofisticación y la relajación propias de Williamsburg.

Le Chêne (Greenwich Village, Manhattan)

Un verdadero santuario para los amantes de la cocina francesa clásica. Su carta es un viaje a los orígenes, presentando platos icónicos como la terrina de foie gras, el tartar de ternera y un excepcional pithivier de cerdo y anguila.

Hwaro (Midtown Oeste, Manhattan)

Este restaurante, con capacidad para solo 22 comensales, ofrece una propuesta de fusión coreana con técnicas francesas. Es una experiencia de alta precisión donde la cocina a la vista se convierte en un espectáculo visual.

Elcielo (NoMad, Manhattan)

Ubicado en el Virgin Hotel, presenta un menú degustación que rinde homenaje a los ingredientes de Colombia y Latinoamérica, combinando innovación, diseño moderno y técnica culinaria de vanguardia.

Ensenada (Hudson Square, Manhattan)

Bajo la dirección del chef Flynn McGarry, Ensenada aporta una visión contemporánea de la cocina californiana, ofreciendo la flexibilidad de elegir entre un menú a la carta o una degustación formal. El espacio destaca por su diseño impresionante, techos altos y una cocina abierta.

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