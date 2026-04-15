Nuevo ataque de EE.UU. contra embarcación en el Pacífico deja dos muertos
Con el operativo ejecutado la tarde de ayer son tres los ataques recientes en aguas internacionales llevados a cabo por Washington D.C.
WASHINGTON – Estados Unidos dijo haber destruido este martes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron dos personas.
El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.
Ayer lunes, el Ejército estadounidense comunicó otro ataque, en el que murieron dos personas.
Con el operativo ejecutado la tarde de ayer son tres los ataques en aguas internacionales llevados a cabo por Washington D.C. contra embarcaciones que denuncia que están vinculadas al crimen, en los que han muerto un total de 10 personas.
El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, que iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar con el que capturaron a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York.