EE.UU. mata a cinco hombres en ataque a dos lanchas en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este sábado a cinco hombres en nuevos ataques a dos embarcaciones en el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico, anunció este domingo el Comando Sur de EE.UU. (Southcom).

En un comunicado en X, el Southcom indicó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas”, que transitaban “rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico”.

El Southcom indicó en el mensaje que una persona sobrevivió al ataque a la primera embarcación, que llevaba tres tripulantes, y notificó de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate. Agregó que la segunda embarcación llevaba tres tripulantes y todos murieron.

Applying total systemic friction on the cartels.



On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu — U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026

Detalles de la operación en el Pacífico

El mensaje va encabezado por el título “aplicando fricción sistémica total a los cárteles” y va acompañado de un video de 34 segundos en blanco y negro en el que se ve una lancha estallar mientras surca el agua y después una detonación similar en otra lancha.

Estos nuevos ataques se producen en el marco de la operación Lanza del Sur, que EE.UU. implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Suramérica y el Caribe).

La operación Lanza del Sur se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

En los ataques reportados hoy no salió herido ningún efectivo militar estadounidense, concluyó la nota.

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