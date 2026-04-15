Pintura de Picasso de $1 millón se vende a solo $117

Una obra valuada en más de $1.2 millones terminó en manos de un comprador que pagó apenas $117, gracias a una rifa internacional que buscaba recaudar fondos para investigación médica.

El afortunado ganador fue Ari Hodara, un parisino que trabaja en el sector de software y que participó en la iniciativa ‘1 Picasso por 100 euros’, donde cada boleto costaba aproximadamente $117 dólares.

La obra en cuestión es ‘Tête de Femme’, una gouache pintada por Pablo Picasso en 1941.

En total, se pusieron a la venta 120,000 boletos, y los fondos recaudados serán destinados a la Fundación de Investigación del Alzheimer, que apoya estudios clínicos en toda Europa.

Hodara adquirió el boleto ganador número 94715, sin imaginar que terminaría llevándose una pieza de gran valor artístico.

La noticia lo tomó completamente por sorpresa. “¿Cómo puedo comprobar que esto no es una broma?”, preguntó durante la llamada en la que fue notificado por Péri Cochin, una de las organizadoras del evento.

Más tarde, al confirmar que todo era real, expresó: “¿Se puede estar triste por ganar un Picasso? No, no lo creo”.

El propio ganador reconoció que inicialmente pensó que se trataba de un fraude. “Cuando me llamaron pensé que era falso, que era phishing”, comentó.

“Estaba muy, muy sorprendido, muy emocionado. Es un sueño, nunca pensé que tendría un Picasso. No está dentro de mis posibilidades. Normalmente solo los vería en un museo”, añadió.

Por ahora, la pintura permanecerá resguardada en las bóvedas de la casa de subastas Christie’s, mientras Hodara decide si la conservará, la exhibirá o eventualmente la venderá.

La iniciativa, que celebra su tercera edición, ha tenido distintos fines benéficos en el pasado.

En 2013, los recursos se destinaron a la preservación de la ciudad histórica de Tiro, en Líbano, mientras que en 2020 apoyaron programas de agua potable e higiene durante la pandemia de COVID-19.

Olivier Widmaier Picasso, nieto del artista, explicó que la obra fue creada en el mismo estudio donde su abuelo pintó ‘Guernica’, y consideró que su valor real es incluso mayor al estimado. “Vale mucho más de $1 millón, así que será un premio realmente grande”, afirmó.

La pieza, de aproximadamente 38 por 25 centímetros, muestra el rostro de una mujer con rasgos distorsionados en tonos grises, característicos del estilo cubista de Picasso.

Según Opera Gallery, la obra refleja un periodo introspectivo del artista, en plena Segunda Guerra Mundial y bajo la ocupación alemana en Francia.

Widmaier Picasso también destacó el espíritu de la iniciativa, que combina arte y filantropía. “Mi abuelo fue un pionero en muchos sentidos”, dijo. “Creo que siempre estuvo interesado en participar en cosas nuevas. Diría que hoy estaría interesado en el video o quizás en la inteligencia artificial”.

Sobre el destino de la obra, el nieto del pintor dejó claro que la decisión recae completamente en el ganador. “Cualquiera puede hacer lo que quiera”, señaló. “Puede tenerla en la sala, exhibirla o venderla”.

Este caso demuestra cómo una pieza de enorme valor puede cambiar de manos por una fracción de su precio real, al mismo tiempo que contribuye a una causa social.

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