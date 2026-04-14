Cuánto dinero debes ganar para ser considerado de clase media-alta en EE.UU.

Cada vez más familias en Estados Unidos están alcanzando niveles de ingreso más altos, aunque muchas no lo perciben así, debido al aumento en el costo de vida y la presión económica diaria.

Un reciente análisis del American Enterprise Institute revela que cerca del 31% de los estadounidenses ya forma parte de la clase media-alta, un crecimiento importante frente al 10% registrado en 1979.

Este grupo incluye a hogares cuyos ingresos han aumentado con el tiempo, impulsados por factores como el mercado laboral y la educación.

De acuerdo con el estudio, una familia de tres personas se considera de clase media-alta si gana entre $133,000 y $400,000 al año, tomando en cuenta únicamente ingresos y no activos como propiedades o inversiones.

Aquellos que superan los $400,000 anuales entran en la categoría de altos ingresos o ‘ricos’.

Los investigadores Stephen Rose y Scott Winship concluyeron que más familias han logrado escalar hacia los niveles más altos de ingresos, mientras que ha disminuido el porcentaje en los rangos más bajos.

Sin embargo, este avance no siempre se traduce en una percepción de riqueza entre quienes lo experimentan.

“Siempre me consideré de clase media”, comentó Randy Shilling en entrevista con el Wall Street Journal. “Probablemente me fue mejor de lo que pensaba que me iría”.

Shilling, de 58 años, construyó su carrera a partir de estudios en ingeniería petrolera, lo que le permitió adquirir una vivienda en Houston y acumular más de $3 millones en ahorros para el retiro.

A pesar de estos ingresos, muchos trabajadores en este nivel mantienen empleos comunes de oficina, lejos del perfil de ejecutivos o empresarios que tradicionalmente se asocia con altos ingresos.

“Me considero una persona promedio. No necesito un auto lujoso ni la mejor televisión”, agregó Shilling.

Otro caso es el de Gabriel Martínez, quien actualmente gana $180,000 al año en una empresa tecnológica, muy por encima de los menos de $40,000 que percibía su padre trabajando para el estado de Texas.

“Estoy muy agradecido de vivir en un país donde no tengo que quedarme donde estaba mi padre”, expresó.

Sin embargo, el aumento en los ingresos no ha eliminado la presión financiera. Muchos hogares enfrentan deudas, altos costos de vivienda y gastos importantes como educación o salud.

Martínez y su esposa, por ejemplo, llegaron a acumular más de $100,000 en préstamos estudiantiles antes de estabilizar sus finanzas.

El Pew Research Center también ha identificado tendencias similares, aunque con un criterio distinto: considera de ingresos altos a los hogares que ganan más del doble del ingreso medio, es decir, alrededor de $200,000 para una familia de tres en 2024.

“Todos están mejor, pero los hogares de mayores ingresos están especialmente mejor”, explicó Richard Fry, investigador senior de Pew.

Este grupo se ha beneficiado en mayor medida por el incremento en el valor de las viviendas y el crecimiento del mercado bursátil.

No obstante, el panorama general sigue siendo complejo. Desde 2017, los ingresos han aumentado alrededor de 43% en el país, pero los precios de las viviendas han subido 81% y las rentas 54%, lo que ha reducido el poder adquisitivo real de muchas familias.

Además, un estudio del Urban Institute señala que el 49% de los estadounidenses no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el costo real de vida en sus comunidades.

Aunque el porcentaje de familias en situación de pobreza o cerca de ella ha bajado de casi 30% en 1979 a 19% en 2024, la incertidumbre económica persiste.

Incluso entre quienes han alcanzado estabilidad financiera, hay preocupación por el futuro.

Una encuesta del Wall Street Journal en 2025 mostró que solo el 25% de los estadounidenses cree que podrá mejorar su nivel de vida, el nivel más bajo en 38 años.

Estos datos reflejan que, aunque más personas han ingresado a la clase media-alta en términos de ingresos, factores como la inflación, el costo de la vivienda y la educación siguen influyendo en cómo perciben su situación económica.

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