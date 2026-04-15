Registro o “censo” militar automático aplicará por igual a estados y territorios como Puerto Rico a partir de diciembre próximo

NUEVA YORK – Sonia Santiago, fundadora de la organización “Madres contra la guerra” en Puerto Rico, explicó que la nueva regla de registro militar automático a partir de diciembre de 2026 aplicará de igual manera en estados y territorios.

En entrevista con El Diario, la activista comparó el procedimiento actualizado que encabezarán las agencias federales con una especie de censo.

“Lo que el Departamento de Guerra (Departamento de Defensa de Estados Unidos) hace es que va buscar a todos los varones de edades entre los 18 y 25 años por todas las plataformas digitales que tiene el gobierno federal para identificarlos y, una vez los identifiquen, automáticamente los inscriben en el Sistema del Servicio Selectivo (SSS). Digamos que es una actualización con base en la capacidad tecnológica actual de ese ‘censo’. Ese censo está vigente desde 1917 cuando EE.UU. decidió identificar a todos los varones que entendía que podían servirle para las guerras. En ese sentido, no hay nada nuevo como tal”, argumentó la líder comunitaria.

“El gobierno federal tiene el mandato de que todas las agencias federales deben identificar aquellos jóvenes varones entre 18 y 25 años para entonces notificarlo al Departamento de Guerra”, resumió Santiago sobre la entrada en vigor de la norma propuesta por el SSS ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios.

La entrevistada recordó que, al momento, hay 46 estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico, con algún tipo de medida a los efectos de registrar automáticamente a varones hábiles para las Fuerzas Armadas.

En el caso de la isla caribeña, la Ley 124-2019 enmendó la de Vehículos y Tránsito para establecer el registro automático en el SSS. El estatuto facilitó que varones mayores de 18 años realizaran el trámite como parte del proceso para solicitar o renovar su licencia de conducir. El fin general de la medida era alinear la ley local con los requisitos federales.

En virtud de la legislación, todo hombre entre 18 y 25 años, al momento de gestionar su licencia ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) quedaba inscrito automáticamente en el Servicio Selectivo.

El texto de la legislación señala y citamos: “De entrada, es importante aclarar que cuando un hombre se registre no significa que automáticamente va a ser llamado para prestar servicio militar. Este registro es una estrategia para desarrollar una base de datos que compila el número de candidatos disponibles en caso de requerir reclutar varones. Desde el 1973, nadie ha sido llamado para el servicio militar obligatorio y, para que esto ocurra, tendría que promulgarse una ley que sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos”.

“Ahora bien, si llegase a ocurrir una crisis en la que nuestra nación se vea obligada a imponer el servicio militar obligatorio, los hombres son llamados con base a un sorteo al azar y por año de nacimiento. Los seleccionados se someten a un examen mental, físico y moral que se les administra antes de que ingresen a las Fuerzas Armadas. Esto examen puede suspenderlos o eximirlos del servicio”, explica la exposición de motivos de la ley.

En el 1973, tras la guerra de Vietnam, se promulgó legislación en EE.UU. para eliminar el servicio militar obligatorio.

Santiago resaltó que hay otras vías de registro en Puerto Rico como los formularios para becas universitarias y por medio del correo postal.

“Ahora depende que el joven saqué la licencia de conducir a los 18 años y se hace través de los CESCO (Centros de Servicios al Conductor). Otra opción es a través del correo y allí ellos llenan una planilla. La otra opción es que el muchacho empieza en la universidad y llena la documentación para la beca FAFSA, y en ese proceso de solicitud le ponen que se está registrando. En estos momentos, depende de que el joven llene la información, ya sea virtualmente o manual. Lo que establece la nueva normativa es que son las agencias federales; ya pasa del nivel individual, voluntario, a que el Gobierno identifique a esos jóvenes y automáticamente lo registren. ¿Cómo lo harán? No tengo la menor idea”, expuso.

Santiago recalcó sobre las diferencias entre reclutamiento y registro.

“Esto es un censo. Esto para identificar a los varones entre 18 y 26 años. No es lo mismo que un joven decida ingresar a las Fuerzas Armadas que ya no es una imposición, sino que, voluntariamente, firma un contrato militar. Y pongo entre comillas eso de voluntariamente, porque sabemos que el perfil sociodemográfico de los que firman ese contrato militar, tanto en Puerto Rico como en EE.UU., son jóvenes buenos que quieren mejorar su calidad de vida, pero que, en su gran mayoría, son pobres…Como mi hijo que estaba desempleado y decidió entrar al Ejército. Eso es completamente distinto al censo”, insistió.

Sobre las penalidades por no registrarse al Sistema de Servicio Selectivo, no prevé mayores controles.

“El que no se registre, se expone a una pena de hasta 5 años de cárcel; una multa de $150,000 dólares y no les permiten coger préstamos estudiantiles ni trabajar en el gobierno federal, pero estamos hablando que eso lo impusieron en el 1917 y estamos en el 2026. En más de 100 años, solamente han enjuiciado a 11 varones por no registrarse”, especificó.

“¿O sea que usted ve poco probable que haya un reforzamiento en esa evaluación?”, indagó El Diario.

“Yo creo que va a seguir siendo poco probable un proceso a tales efectos. Sin embargo, estamos ante una condición, como sicóloga te voy a hablar ahora, de un presidente sumamente volátil, errático, impredecible, narcisista…que, si él decide en algún momento instaurar el servicio militar obligatorio, ellos irían a esa base de datos para identificar a los varones. Pero lo veo poco probable porque la opinión pública estadounidense en todos los sondeos establece que la gran mayoría de estadounidenses está en contra de la guerra de Irán”, añadió la también terapeuta.

La entrevistada aseguró que el registro automático no afecta a candidatos que, por razones morales y religiosas, se quieran declarar objetores por conciencia o rechazar servir en las Fuerzas Armadas, ya que son procesos distintos. En estos casos, la SSS les asigna labores civiles a través del Programa de Servicio Alternativo durante 24 meses.

“El protocolo es que el militar escribe un ensayo explicando por qué (no quiere participar del servicio militar). La mayoría lo escribe porque son cristianos o budistas. Algunos llevan testimonios de sacerdotes, monjas, pastores, gente de su comunidad que los conocen como personas de paz. Eso se le entrega al comandante de unidad que a su vez se lo lleva a un capellán que habla con el joven para ver si es cierto o no. El último paso es que lo mandan a un psiquiatra…como si ser objetor por consciencia fuera una locura”, explicó Santiago sobre el trámite que enfrentan estos jóvenes.

La nueva normativa que se activará a finales de año fue resultado de la aprobación en el Congreso de EE.UU. de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).

Una entrada en la página web de SSS indica que, el 18 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump promulgó la ley para el año fiscal 2026 para hacer obligatorio el registro automático en el Servicio Selectivo.

“Esta modificación legal transfiere la responsabilidad del registro de los hombres a título individual al SSS, mediante la integración con fuentes de datos federales. El SSS implementará este cambio para diciembre de 2026, lo que dará lugar a un proceso de registro simplificado y a la consiguiente reestructuración de la plantilla”, especifican desde la oficina.

Alcance de Madres contra la guerra

Madres contra la guerra surgió en 2003, luego de que uno de los cuatros hijos de Santiago decidiera enlistarse al Ejército.

La entidad se dedica a realizar campañas educativas en contra del reclutamiento militar. También han encabezado procesos en favor de objetores por consciencia y para sacar de la milicia a soldados ya enlistados.

En los últimos meses han sido recurrentes las protestas convocadas por Santiago y sus aliados en contra del incremento de las fuerzas militares estadounidenses en la isla bajo la Administración Trump. También protestan semanalmente contra lo que consideran que es un genocidio en Palestina.

La organización además provee recursos legales y psicológicos para veteranos de guerra.

Los miembros de la organización se oponen en general a las guerras y a la inversión del Gobierno en la industria militar. Con respecto al caso de los puertorriqueños y el reclutamiento en las Fuerzas Armadas de EE.UU., lo ven como una “imposición colonial por la relación colonial que existe entre EE.UU. y Puerto Rico”.

Por ser un territorio estadounidense, Puerto Rico no cuenta con su propia milicia. Pero, desde principios de siglo pasado, miles de boricuas han peleado y muerto en guerras en las que ha estado involucrado EE.UU. como parte de su ingreso a las distintas ramas militares estadounidenses.

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