Acusan a agente de ICE de agresión y de apuntar con un arma a civiles en Minnesota

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta cargos penales en Minnesota por presuntamente amenazar con un arma a dos civiles durante uno de los operativo federales a principios de este año.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, informó que el agente, identificado como Gregory Donnell Morgan Jr., fue acusado de dos cargos de agresión en segundo grado con un arma peligrosa.

Las imputaciones derivan de un incidente ocurrido el 5 de febrero, cuando, según la investigación, apuntó con su arma reglamentaria a dos personas dentro de un vehículo en movimiento.

De acuerdo con las autoridades, el agente conducía una camioneta sin distintivos cuando se desplazó por el arcén de una autopista y se emparejó con otro automóvil. En ese momento, habría bajado la ventanilla y dirigido el arma hacia el conductor y el pasajero, quienes posteriormente alertaron al 911.

La fiscalía sostiene que la conducta excede las facultades de un agente federal. Moriarty calificó el episodio como “extremadamente peligroso”, al advertir que apuntar con un arma desde un vehículo en movimiento pudo haber derivado en consecuencias más graves.

Durante la investigación, el propio agente reconoció haber desenfundado su arma cuando el vehículo de las víctimas ya se había reincorporado al tráfico, lo que, según la fiscal, coincide con los testimonios recabados y con el video del incidente.

El caso marca la primera imputación penal contra un agente vinculada a la operación migratoria “Metro Surge”, desplegada por la administración de Donald Trump en Minnesota con miles de efectivos federales.

Tensión por operativos migratorios

La operación generó una fuerte reacción pública tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante intervenciones de agentes migratorios en incidentes separados. Las víctimas, Renee Good y Alex Pretti, fallecieron en hechos que fueron grabados y difundidos ampliamente, lo que provocó protestas a nivel nacional.

En medio de la controversia, el control del operativo pasó a manos de Tom Homan, encargado de la política fronteriza, tras la salida del anterior responsable. Semanas después, el Gobierno anunció el fin formal de la operación, aunque las detenciones de migrantes han continuado en la región.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios sobre los cargos presentados contra el agente.

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