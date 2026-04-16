Alza prevista de 775% en precio de trenes desde Nueva York en Mundial 2026: gobernadora de NJ también arremete contra la FIFA

Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, se unió a los políticos locales que han arremetido contra el acuerdo de sede para el Mundial 2026, según el cual la FIFA queda exenta de pagar el transporte hacia los partidos en el MetLife Stadium.

Según Sherrill el acuerdo fue “heredado” del gobierno anterior y además insistió en que no tolerará la prevista subida de 775% en los precios de trenes NJ Transit para los aficionados que viajen desde la estación New York Penn hasta el MetLife Stadium para asistir a los ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se celebrarán allí en junio y julio.

El precio promedio actual del boleto es $12.90 dólares, por lo que la subida anunciada representaría un exorbitante incremento de 775% para todos los usuarios. Si bien el rumoreado aumento “aún no se ha concretado”, según un portavoz de NJT, los residentes locales ya están furiosos.

Sherrill, quien asumió el cargo en enero, expresó con indignación que su “administración heredó un acuerdo en el que la FIFA no aporta ni un solo dólar para el transporte” hacia y desde los eventos de la Copa del Mundo.

Históricamente la FIFA no ha aportado fondos para cubrir el transporte hacia los partidos de la Copa del Mundo, acotó New York Post. La gobernadora estimó que los costos de seguridad del evento dejarán a NJ Transit sepultada bajo “una factura de 48 millones de dólares”, con la tarea de trasladar a más de 40,000 aficionados hacia y desde el estadio en cada juego.

Al mismo tiempo la FIFA tiene previsto embolsarse una cifra estimada de $11,000 millones de dólares gracias a la Copa, por lo que cubrir la factura del transporte apenas consumiría un estimado del 0.4% de sus ingresos totales.

“No voy a cargar esa cuenta a los viajeros de Nueva Jersey durante los próximos años. Eso no es justo. Así que, en resumidas cuentas: la FIFA debería pagar por los traslados; pero si no lo hace, no permitiré que se aprovechen de los viajeros de Nueva Jersey”, declaró Sherrill.

Las tarifas de NJ Transit están subvencionadas, cubriendo la diferencia entre el coste medio de $26.40 dólares por pasajero y los $8.24 de ingresos por tarifa que se perciben por usuario. Las tarifas cubren el 31% de los costos del servicio ferroviario.

Al momento nada se ha concretado en materia de precios del transporte público durante el Mundial. Pero la polémica comenzó el martes, cuando a dos meses de iniciarse el Mundial 2026 se anunció que funcionarios de NJ Transit se están preparando para cobrar a los asistentes más de $100 dólares por los tickets de tren de ida y vuelta entre Nueva York y el MetLife Stadium.

La reacción de los políticos neoyorquinos en las redes sociales fue inmediata y crítica. «Cobrar más de $100 dólares por un trayecto de tren tan corto me parece excesivamente caro», escribió el mismo martes en la plataforma Twittwer/X la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. «Eso no sucederá en la MTA», agregó.

Sin embargo, la MTA no participa en el transporte directo de los aficionados a las sedes de la Copa del Mundo de la misma manera que lo hace NJ Transit. Según Politico, se presentó una propuesta para que la MTA ofreciera un servicio de autobuses gratuito dentro de la ciudad durante el Mundial 2026; pero esa propuesta fracasó en la Asamblea Estatal (Albany) debido a la falta de financiación.

El senador estadounidense Chuck Schumer, destacado demócrata por el estado de Nueva York, instó a la FIFA a contribuir a sufragar los costos de seguridad del transporte público durante la Copa del Mundo.

«La FIFA se dispone a embolsarse cerca de $11,000 millones de dólares gracias a la Copa del Mundo de este verano; sin embargo, son los viajeros habituales y los residentes del área de Nueva York quienes están recibiendo la factura», criticó Schumer en Twitter/X. «Lo mínimo que la FIFA puede hacer es garantizar que los residentes de Nueva York puedan acudir al estadio sin sufrir abusos tarifarios en los torniquetes de acceso. Exijo que la FIFA asuma su responsabilidad».

El servicio ferroviario resultará fundamental para los aficionados que se desplacen al MetLife Stadium, puesto que la disponibilidad de estacionamiento se verá reducida de manera significativa en comparación con la de los partidos habituales de los equipos New York Giants y Jets.

Además, el acceso a Penn Station en Manhattan (NYC) estará restringido exclusivamente a los titulares de entradas para el Mundial durante las cuatro horas previas a cada partido; por consiguiente, los viajeros habituales con destino a Nueva Jersey no podrán utilizar el terminal durante ese período. Los aficionados accederán a la estación en función de las franjas horarias asignadas en sus billetes de tren.

Las ciudades anfitrionas asumen la carga financiera relativa a la seguridad, la vigilancia, la protección, las modificaciones de los estadios y el transporte público. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha citado proyecciones que estiman un impacto económico de $30,000 millones de dólares para Estados Unidos, si bien algunos funcionarios municipales han expresado su escepticismo al respecto, dado que las distintas agencias buscan recuperar los costos incurridos.

Juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM