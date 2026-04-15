NJ Transit planea cobrar precios exorbitantes entre Nueva York y MetLife durante Mundial 2026: políticos critican a FIFA

Funcionarios de NJ Transit se preparan para cobrar a los asistentes a la Copa del Mundo más de $100 dólares por los tickets de tren de ida y vuelta entre Nueva York y el MetLife Stadium.

La tarifa habitual es $12.90 dólares en el trayecto ferroviario de 18 millas desde Penn Station de Nueva York hasta el estadio; pero podría ver sus precios multiplicarse en grande para los ocho partidos de la Copa del Mundo programados en ese recinto este verano, según The Athletic.

Aunque no se ha confirmó el precio final, el portavoz de NJ Transit, Kyalo Mulumba, confirmó que el coste total para la agencia asciende a aproximadamente $48 millones de dólares para los ocho partidos. «Los precios de los billetes para los desplazamientos en días de partido aún no se han cerrado», declaró. «Sin embargo, tal como ha afirmado claramente la gobernadora (Mikie Sherrill), el costo de los ocho partidos no recaerá sobre nuestros viajeros habituales».

El precio reportado es superior a los $80 dólares que está cobrando la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA) por el transporte de ida y vuelta a los siete partidos que se celebrarán en el Gillette Stadium. Dicha tarifa incluye un pase ferroviario válido para toda la red del sistema T, apuntó NJ.com.

Las tarifas de NJ Transit están subvencionadas, cubriendo la diferencia entre el coste medio de $26.40 dólares por pasajero y los $8.24 de ingresos por tarifa que se perciben por usuario. Las tarifas cubren el 31% de los costos del servicio ferroviario.

La reacción de los políticos neoyorquinos en las redes sociales fue inmediata y crítica. «Cobrar más de $100 dólares por un trayecto de tren tan corto me parece excesivamente caro», escribió en la plataforma Twittwer/X la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. «Eso no sucederá en la MTA», agregó.

Sin embargo, la MTA no participa en el transporte directo de los aficionados a las sedes de la Copa del Mundo de la misma manera que lo hace NJ Transit. Según Politico, se presentó una propuesta para que la MTA ofreciera un servicio de autobuses gratuito dentro de la ciudad durante el Mundial 2026; pero esa propuesta fracasó en la Asamblea Estatal (Albany) debido a la falta de financiación.

El senador estadounidense Chuck Schumer, destacado demócrata por el estado de Nueva York, instó a la FIFA a contribuir a sufragar los costos de seguridad del transporte público durante la Copa del Mundo.

«La FIFA se dispone a embolsarse cerca de $11,000 millones de dólares gracias a la Copa del Mundo de este verano; sin embargo, son los viajeros habituales y los residentes del área de Nueva York quienes están recibiendo la factura», criticó Schumer en Twitter/X. «Lo mínimo que la FIFA puede hacer es garantizar que los residentes de Nueva York puedan acudir al estadio sin sufrir abusos tarifarios en los torniquetes de acceso. Exijo que la FIFA asuma su responsabilidad».

El servicio ferroviario resultará fundamental para los aficionados que se desplacen al MetLife Stadium, puesto que la disponibilidad de estacionamiento se verá reducida de manera significativa en comparación con la de los partidos habituales de los equipos New York Giants y Jets.

El acceso a Penn Station en Manhattan (NYC) estará restringido exclusivamente a los titulares de entradas para el Mundial durante las cuatro horas previas a cada partido; por consiguiente, los viajeros habituales con destino a Nueva Jersey no podrán utilizar el terminal durante dichos periodos. Los aficionados accederán a la estación en función de las franjas horarias asignadas en sus billetes de tren.

Las ciudades anfitrionas asumen la carga financiera relativa a la seguridad, la vigilancia, la protección, las modificaciones de los estadios y el transporte público. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha citado proyecciones que estiman un impacto económico de $30,000 millones de dólares para Estados Unidos, si bien algunos funcionarios municipales han expresado su escepticismo al respecto, dado que las distintas agencias buscan recuperar los costos incurridos.

Juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM