Mundial 2026: cambios drásticos en transporte y acceso a Penn Station

El Mundial de 2026 ya comienza a impactar la vida cotidiana en el área triestatal, incluso antes del primer silbatazo.

Como ya lo adelantaba hace unos días el sitio northjersey.com, autoridades de transporte ultiman un plan que implicará cierres parciales en Penn Station y la eliminación total de estacionamiento en MetLife Stadium durante los partidos de la Copa del Mundo, una medida que ya genera preocupación entre miles de habitantes de NYC y sus alrededores.

El MetLife Stadium será sede de 8 partidos del torneo, incluida la final el 19 de julio, y espera recibir a cerca de 80,000 aficionados por encuentro. Sin embargo, a diferencia de otros eventos masivos, los asistentes no podrán llegar en automóvil particular, ya que no habrá disponibilidad de estacionamiento.

Cambios drásticos en Penn Station

De acuerdo a ABC 7, NJ Transit informó este día que implementará restricciones significativas en Penn Station durante las horas previas a cada partido. El esquema contempla un cierre parcial de dicha estación del metro aproximadamente 4 horas antes del inicio de los encuentros.

Durante ese periodo, solo operarán trenes especiales entre Penn Station y Secaucus Junction, y exclusivamente para aficionados con boletos del Mundial. Desde allí, los asistentes serán trasladados en shuttles hasta el estadio.

La agencia de transporte será responsable de movilizar a cerca de 40,000 de los 80,000 asistentes previstos, mientras que el resto dependerá de autobuses chárter organizados por FIFA y servicios de transporte privado como rideshares.

Además, el acceso a la estación estará restringido. Según el plan reportado, únicamente los portadores de entradas podrán ingresar por accesos específicos en la 7a. Avenida, en las calles 32 y 33, lo que limitará el flujo habitual de pasajeros.

Como parte del plan de seguridad para la Copa del Mundo, el MetLife Stadium no contará con servicio de estacionamiento. (Foto: Julio Cortez/AP)

¿Qué pasará con los habitantes de NYC?

Para quienes utilizan diariamente Penn Station, las medidas implican una reorganización total de sus rutinas. Durante las horas de restricción, los viajeros podrán recurrir a servicios de Amtrak, trenes PATH y autobuses de NJ Transit.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó que el vestíbulo del Long Island Rail Road permanecerá abierto, al igual que las conexiones de metro, lo que aliviaría parcialmente el impacto.

Aun así, la incertidumbre persiste. De los 8 partidos programados, 4 se jugarán entre semana y uno coincidirá directamente con la hora pico de la tarde, lo que podría generar retrasos significativos.

Para muchos usuarios, el recuerdo de fallas recientes en el sistema ferroviario, como las demoras vinculadas al proyecto del Portal North Bridge, alimenta la preocupación. “Va a ser una pesadilla”, comentó un residente de Nueva Jersey al medio citado anteriormente, reflejando el sentir generalizado.

Recomendaciones y alternativas

Expertos en transporte advierten que los habitantes y quienes se movilizan a diario por NYC deben comenzar a planificar desde ahora. Sam Schwartz, conocido como “Gridlock Sam”, sugirió considerar opciones como el home office, el uso de ferris o rutas alternativas gestionadas por la Autoridad Portuaria.

Aunque conducir podría parecer una solución lógica, no es la más recomendada debido al incremento esperado en el tráfico y a las restricciones en las inmediaciones del estadio.

Las autoridades también destacan que el operativo responde a estrictos protocolos de seguridad. El control de acceso con boletos busca garantizar la protección de los asistentes en un evento considerado de alto riesgo a nivel global.

“Inevitables molestias, pero necesarias”, opinó una usuaria del sistema, quien subrayó que la prioridad debe ser la seguridad.

Durante una audiencia presupuestaria este viernes en Trenton, el presidente y CEO de NJ Transit, Kris Kolluri, advirtió que el torneo representará uno de los mayores retos en materia de seguridad en EE.UU.

“El conjunto de los 8 partidos que se celebrarán en MetLife es posiblemente el evento de seguridad más importante que veremos en la nación”, señaló el funcionario.

Kolluri explicó que no solo se espera la presencia del presidente Donald Trump, sino también de al menos 14 jefes de Estado y dignatarios internacionales. Este contexto ha obligado a diseñar 3 perímetros de seguridad que controlarán el acceso de los aficionados desde Nueva York hasta el estadio.

Pese a la información preliminar, varios detalles clave siguen sin confirmarse. Tanto NJ Transit como el comité organizador del Mundial en Nueva York/Nueva Jersey han señalado que el plan de movilidad completo será anunciado en las próximas semanas.

Entre las incógnitas se encuentran el alcance exacto de los cierres, las rutas alternativas definitivas y el impacto real en los tiempos de traslado diarios.

Lo que sí es claro es que el Mundial 2026 no solo transformará el panorama deportivo, sino también la logística urbana de una de las regiones más transitadas del país. Para millones de ciudadanos, la recomendación es anticiparse, mantenerse informados y prepararse para ajustes significativos en su día a día.

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