Clima de hoy en Chicago para este jueves 16 de abril

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 16 de abril.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) . La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 89 durante la primera mitad del día y del 4 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 14.91 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:32 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. Se estima que la temperatura máxima sea de 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 48 (9ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 12% por la mañana, 95% por la tarde y 12% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima