Tiroteo frustrado en escuela secundaria de Oklahoma gracias a la valentía del director

Un hecho que pudo terminar en una tragedia fatal.

El director de una escuela secundaria en Oklahoma redujo a un tirador activo, lo que quedó registrado en imágenes de las cámaras de seguridad.

El presunto autor de los disparos, Victor Hawkins, entró en la escuela secundaria Pauls Valley, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Oklahoma y abrió fuego durante el incidente, ocurrido el 7 de abril.

Hawkins entró al vestíbulo de la escuela, apuntó con su arma a dos estudiantes y les gritó a todos que se tiraran al suelo.

Según NBC News, el sospechoso tenía 2 armas semiautomáticas pero el ataque se vio frustrado porque una de ellas no funcionaba.

Los dos estudiantes imploraron piedad y pudieron irse, informó NBC.

Segundos después, el director de la escuela, Kirk Moore, corrió hacia el pasillo, empujó al hombre armado contra un banco y lo inmovilizó antes de que otro miembro del personal lo ayudara a desarmarlo.

Hawkins quería “llevar a cabo su propio tiroteo escolar como lo hicieron los autores de la masacre de Columbine”, recogió NBC de acuerdo a la versión de los fiscales.

En 1999, un tiroteo en una escuela secundaria de Columbine, Colorado, dejó 14 víctimas y dos atacantes muertos.

Su intención era matar estudiantes, funcionarios escolares, al propio Moore y a sí mismo, de acuerdo a la declaración del indagado.

“Somos una comunidad de aproximadamente 6,200 personas. Buenos chicos, buena comunidad. Desde luego, uno no espera que este tipo de situaciones ocurran en su ciudad”, dijo el jefe de policía de Pauls Valley, Don May, según recoge la CBS, socio de noticias de la BBC en EE.UU.

Moore, educador durante 35 años, recibió un disparo en la pierna y fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano. Ya fue dado de alta.

Nadie más resultó herido en el tiroteo.

“Se levantó como todos nosotros para ir a trabajar, ¿y quién se imaginaba que esto iba a pasar? Así que solo quiero darle las gracias”, dijo Lindel Fields, superintendente de instrucción pública de Oklahoma.

En un comunicado, Moore atribuyó a sus instintos, su entrenamiento y la intervención divina el haber neutralizado la amenaza. El hombre expresó su deseo de regresar al trabajo lo antes posible para continuar con su labor de educar a la próxima generación de líderes de Oklahoma.

Documentos judiciales identifican al sospechoso como Victor Lee Hawkins, de 20 años, que es exalumno de la preparatoria Pauls Valley.

Hawkins enfrenta múltiples cargos: dos cargos por apuntar con un arma de fuego, un cargo por disparar con intención de matar y dos cargos por porte ilegal de armas.

Se declaró inocente y permanece bajo custodia.

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