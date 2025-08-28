Madre del tirador de Minneapolis trabajó en la escuela donde ocurrió la masacre

El joven que abrió fuego esta semana en la escuela católica de La Anunciación, en Minneapolis, había crecido con un vínculo cercano al propio lugar donde cometió la masacre. Su madre, Mary Grace Westman, trabajó durante cinco años como secretaria parroquial en la institución antes de jubilarse en 2021, según los registros del centro educativo.

El detalle fue revelado mientras continúan las investigaciones sobre Robin Westman, de 23 años, señalado como responsable del tiroteo que dejó dos niños muertos y 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad. El ataque ocurrió el martes durante una misa de inicio de curso, y terminó cuando el agresor se quitó la vida.

La comunidad escolar había despedido con honores a Mary Grace Westman hace tres años, agradeciendo su labor de hospitalidad y servicio en una publicación en redes sociales que luego fue eliminada.

“Ella brindó una hospitalidad, amistad y compasión maravillosas a todos los que se reunieron durante los últimos cinco años en Annunciation. ¡Te extrañaremos! ¡Felicidades por tu jubilación!”, decía la publicación obtenida por el New York Post.

Asimismo, el hermano de Grace, Bob Heleringer, es además un exlegislador republicano de Kentucky que representó al distrito 33 en la Asamblea General durante más de dos décadas.

“Lleno de odio”

El fiscal general interino de Minnesota, Joseph Thompson, aseguró este jueves que el atacante actuó “lleno de odio” y que idolatraba a otros autores de masacres escolares.

De acuerdo con las pesquisas, Robin Westman llegó a escribir el apellido “Lanza” en uno de los cargadores de su rifle, en referencia a Adam Lanza, el responsable de la matanza en la primaria Sandy Hook en 2012.

“Su manifiesto refleja un deseo de infligir sufrimiento a los niños y una veneración por asesinos previos”, explicó Thompson, quien confirmó que los mensajes del agresor habían sido compartidos en internet poco antes de la masacre.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) indicó que Westman no tenía antecedentes penales ni figuraba en listas de vigilancia previas al ataque. Tampoco se ha confirmado si recibía tratamiento por problemas de salud mental.

El jefe de policía Brian O’Hara detalló que el joven empleó tres armas adquiridas legalmente —un rifle, un revólver y una escopeta— en el asalto. Agregó que, gracias a que los feligreses bloquearon las puertas de la capilla, el agresor no pudo acceder a la totalidad del recinto donde se encontraban los menores.

La Casa Blanca confirmó que el tiroteo se investiga como un crimen de odio contra la comunidad católica y como un acto de terrorismo doméstico.

Con información de EFE.

