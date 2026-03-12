Hombre con presuntos vínculos con ISIS, sospechoso del tiroteo en universidad de Virginia

Mohamed Jalloh, de 36 años, un hombre que había estado en prisión por vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico, protagonizó un tiroteo en la Universidad Old Dominion, en Virginia, que dejó una persona muerta y otras dos heridas. Las autoridades federales investigan el caso como un posible acto de terrorismo.

El FBI confirmó que el atacante también falleció durante el incidente.

En una conferencia de prensa, la agente especial Domonique Evans explicó que Jalloh había estado encarcelado entre 2017 y 2024 por “vínculos con ISIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, en inglés) posteriormente conocido como ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria)”.

Durante el ataque, según Evans, el agresor gritó “¡Allahu Akbar!” antes de ser sometido por estudiantes, quienes lo “dejaron sin vida”. Posteriormente, de acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el hombre fue abatido por la policía.

Patel señaló que el ataque dejó una persona fallecida y dos más heridas antes de que el agresor fuera neutralizado.

Sirvió a la Guardia Nacional

Las autoridades militares informaron que Jalloh había servido en la Guardia Nacional de Virginia entre 2009 y 2015 como ingeniero de combate. Según los registros, no tuvo despliegues y fue dado de baja con honores.

Un año después de abandonar la Guardia Nacional fue arrestado por intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, ISIS, de acuerdo con documentos judiciales. Posteriormente se declaró culpable y fue condenado a 11 años de prisión y cinco años de libertad condicional. Fue liberado en 2024.

La policía de Virginia indicó que la persona fallecida y las dos heridas durante el ataque eran estudiantes de un programa de formación militar, aunque sus identidades no han sido divulgadas.

El mismo jueves se registró otro incidente violento en Estados Unidos. En las cercanías de Detroit, Michigan, un hombre armado con un rifle embistió su vehículo contra una sinagoga y fue abatido por la policía. En ese caso no se reportaron otras víctimas mortales.

Las autoridades indicaron que no han establecido vínculos entre ambos hechos ni han relacionado los incidentes con posibles represalias por la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán.

Con información de EFE.

