Teléfonos que no tendrán WhatsApp en 2026: lista completa

El 31 de diciembre de 2025 será el último día para WhatsApp en más de 10 modelos de teléfonos, entre iOS y Android, debido al fin del ciclo de actualizaciones.

Según explican los expertos en tecnología, estos teléfonos ya no estarán capacitados para soportar las futuras actualizaciones que la aplicación de mensajería lanzará a partir de enero de 2026.

Asimismo, la decisión de WhatsApp está enfocada en garantizar la seguridad de todos los dispositivos, además de ofrecer un buen rendimiento dentro de la aplicación. Al estar disponible en un teléfono que no soporta alguna actualización, habrá fallas y una mala experiencia para el usuario.

Lista de teléfonos que se quedan sin WhatsApp en 2026

iOS (hasta la versión 15.1):

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Android (hasta la versión 5.0):

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2

Galaxy S3

Galaxy S4 mini

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascens Mate

Si tu teléfono está incluido en la lista, lo más recomendable es que realices una copia de seguridad de WhatsApp para no perder tus datos.

También puedes verificar la versión del dispositivo y comprobar a ciencia cierta si WhatsApp dejará de funcionar. Entra a la configuración o ajustes y seguidamente pulsa en “información” (iPhone) o “acerca del teléfono” (Android), donde podrás conocer la versión.

Cabe aclarar que no existe alguna solución para extender el servicio de WhatsApp si tienes un dispositivo dentro de la lista. En este caso, solo puedes cambiar de teléfono o mudarte a otra app de mensajería instantánea (como Telegram) que tu teléfono aún pueda soportar.

Te puede interesar:

· El truco para salir de un grupo de WhatsApp sin que todos se enteren: paso a paso

· WhatsApp añade un buzón de voz para llamadas perdidas: ¿Es realmente útil?

· WhatsApp: cómo programar mensajes con dos aplicaciones gratuitas