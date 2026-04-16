Mets no pueden contra Ohtani y caen por octava vez seguida

Mets de Nueva York perdieron por octava vez consecutiva tras caer 8-2 ante Los Angeles Dodgers y un Shohei Ohtani dominante.

El equipo de Nueva York terminó la serie ante los Dodgers barrido y pudiendo anotar solo tres carreras en los tres juegos, incluyendo una blanqueada.

Shohei Ohtani estuvo dominante en la lomita con 6.0 innings, 1 carrera limpia, 2 boletos y 10 ponches recetados. El japonés solo estuvo como lanzador y no como bateador designado, luego del pelotazo que recibió en el primer juego de la serie.

Clay Holmes cargó con la derrota tras permitir dos carreras en cinco innings de labor. Las dos anotaciones que permitió fue un jonrón de dos carreras ante el surcoreano Hyeseong Kim en el segundo capítulo.

Tras esta derrota, los Mets dejan un récord de 7 victorias y 12 derrotas. Descansan este jueves y viajan a Chicago para enfrentarse en una serie de tres juegos ante los Cubs en el Wrigley Field.

Ofensiva de los Mets sigue sin producir

La alineación de los Mets de Nueva York sigue sin poder batear en gran forma. Este miércoles terminaron con cinco hits y batearon solo dos hits en 10 turnos con corredores en posición anotadora.

Los tres primeros bates del equipo, Lindor, Luis Robert Jr. y Brett Baty, se fueron de 12-0 con seis ponches en este juego.

MJ Melendez, quien estuvo como bateador designado, fue el único toletero de la alineación de los Mets con dos hits ante los Dodgers.

Devin Williams recibió castigo de la ofensiva de los Dodgers luego de llenar las bases y recibir un grand slam de Daulton Rushing en la parte baja del octavo episodio. Seis de las ocho carreras de los Mets las recibió el pitcheo relevo.

Los Mets están en el último puesto de la División Oeste de la Liga Nacional a cinco juegos de distancia de los Bravos de Atlanta.

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