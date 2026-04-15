Conductor de TV ataca música mariachi en partido de San Diego Padres: “Es antiestadounidense, llamaré a ICE”

En medio del clima antimigrante que vive Estados Unidos, una nueva polémica se dio en el Petco Park durante un partido entre San Diego Padres y Colorado Rockies. El presentador del programa deportivo ‘Kaplan and Crew’, John Browner, recibió severas críticas por su ataque a la música mariachi.

Antes del encuentro del pasado viernes, un grupo de mariachis hizo una presentación para el estreno en sociedad de los uniformes City Connect, con temática cultural que celebra los lazos de la región con México.

En medio del show cultural, Browner lo calificó de “antiestadounidense” y amenazó con llamar a ICE.

“El nivel antiestadounidense en este juego ahora mismo… No sé qué decir… Esto se está saliendo de control”, dijo Browner mientras el video enfoca a una mujer en la pantalla gigante vestida al estilo de La Catrina.

Posteriormente, “bromeó” con llamar al ICE: “Voy a llamarlo, voy a llamar al Capitán Naranja (el presidente Donald Trump), porque no podemos permitirlo… ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?”.

Sports show host says "about to call ICE" on mariachi band—playing at night’s San Diego Padres baseball game.



"Is that mariachi?" he mocks.



"The level of anti-American in this game right now. I don’t know what to say… This is getting out of control."



"I’m about to call him…… pic.twitter.com/wKagFtGXRX — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) April 13, 2026

El video fue subido a Instagram por la cuenta del programa ‘Kaplan and Crew’, pero fue borrado por la polémica que generó y las acusaciones de racismo.

Disculpas públicas

Luego de la publicación y posterior eliminación del video y ante la controversia que desató, el programa Kaplan and Crew, junto con su copresentador John Browner, emitieron comunicados afirmando que el video era una sátira.

Browner declaró: “Esto está totalmente fuera de contexto. Era una broma de nuestro programa. Es una sátira que, para alguien que no la conozca, puede resultar ofensiva… no era real, era una broma”.

Esta polémica ocurre semana después de que en Texas una señora de la tercera edad y fan de San Antonio Spurs fuese pillada en la grada en pleno partido de la NBA enviando mensajes racistas desde su teléfono en los que calificaba a los hispanos como “locos”.



Sigue leyendo:

· Pillan a abuela enviando SMS xenófobo contra migrantes en partido de NBA: “Hispanos locos”

· Nashville SC rompe la maldición y consigue la primera victoria de la MLS en el Estadio Azteca

· Dianna Russini, reportera de NFL, renunció al NYT tras polémicas fotos con Mike Vrabel, coach de los Patriots