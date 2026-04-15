Juan Soto progresa en recuperación para volver con los Mets

Los Mets de Nueva York han extrañado a Juan Soto, pero el dominicano ha avanzado en su recuperación tras comenzar a correr, según Steve Cohen, dueño del equipo.

El dominicano se lesionó en la pantorrilla de la pierna derecha durante el uego del martes pasado. Los Mets han sufrido con la escasa ofensiva tras perder siete juegos de forma consecutiva y solo una carrera en los últimos tres encuentros.

“Soto comenzó hoy su programa de entrenamiento de carrera”, informó Cohen tras la derrota ante los Dodgers este martes, aunque afirmó que le gustó cómo vio al equipo.

Juan Soto left the game after running the bases in the first inning pic.twitter.com/R2JJ3uE7Lh — SNY Mets (@SNY_Mets) April 4, 2026

“A nadie le gusta perder, pero vi algunos destellos de esperanza esta noche. En la ofensiva, Lindor conectó dos hits, incluyendo un jonrón. Bichette bateó un doble hacia el jardín izquierdo, a diferencia de su tendencia reciente a batear hacia el jardín derecho”, comentó.

Juan Soto se ha mantenido en prácticas con Mets a techo cerrado

Soto ha estado participando en actividades de béisbol, incluyendo prácticas de bateo en una jaula cubierta, pero no había logrado correr hasta este martes.

El mánager Carlos Mendoza mencionó la posibilidad de ser “creativos” con su rehabilitación, lo que podría significar traer lanzadores de ligas menores al Citi Field para simular turnos al bate en vivo para él, informó MLB.com.

Soto tiene un promedio de bateo de .355 con 11 hits, un jonrón, 5 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas en 8 juegos esta temporada. Algo que ha carecido la ofensiva de los Mets en esta última semana.

Este miércoles buscarán evitar la barrida y salir de la mala racha en el último juego contra los Dodgers en Los Ángeles. Y no tendrán nada fácil salir de la racha negativa ante Shohei Ohtani como abridor.

Luego de esta serie seguirán como visitante y viajarán para medirse a los Chicago Cubs en el Wrigley Field.

Se espera que Soto pueda estar disponible para la primera serie de la semana que viene en casa ante los Minnesota Twins.

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