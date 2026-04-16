Nueva York es “una ciudad sindical”: alcalde Mamdani apoya posible paro de 34,000 trabajadores de edificios

Unos 10,000 miembros del sindicato 32BJ SEIU se congregaron ayer en Park Avenue y votaron para autorizar a su Comité de Negociación a convocar una huelga si no se logra “un contrato justo” para los 34,000 trabajadores de servicios de edificios residenciales de la ciudad de Nueva York antes de la medianoche del 20 de abril.

El sindicato 32BJ SEIU y Realty Advisory Board (RAB) reanudaron hoy las negociaciones en el hotel New York Hilton Midtown para evitar la huelga de porteros, encargados de mantenimiento, conserjes, superintendentes y administradores de edificios. Los residentes podrían perder sus servicios a menos que se llegue a un acuerdo sobre atención médica, salarios y pensiones.

Acompañados ayer por el alcalde Zohran Mamdani y otros funcionarios electos, los trabajadores de servicios de edificios autorizaron un paro que podría afectar los hogares de 1,5 millones de neoyorquinos. Sería su primera huelga en 35 años, destacó NBC News. También han recibido apoyo de la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin; el Contralor de la ciudad, Mark Levin; y el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams.

El alcalde Mamdani expresó un apoyo rotundo a los trabajadores de servicios de edificios, destacando a Nueva York como «una ciudad sindical». «Sé que me dirijo a aquellos que gestionan las entregas de DoorDash para tantas personas y que, sin embargo, cuando les toca ir al supermercado, apenas logran costear lo que necesitan», dijo ayer a la trabajadores. «Sé que me dirijo a aquellos que mantienen apartamentos multimillonarios y que, no obstante, al llegar a casa, luchan por entender cómo podrán pagar el alquiler el día uno del mes».

De los 34,000 empleados amparados por el actual contrato, 22% trabaja en condominios (no de alquiler), 43% en cooperativas de vivienda (no de alquiler) y 35% en edificios de alquiler. Una parte sustancial de las unidades de alquiler cubiertas por este contrato son de precio de mercado, las cuales se están beneficiando de las rentas récord que se registran en toda la ciudad, según un comunicado del sindicato.

El contrato abarca a los trabajadores que se encargan del mantenimiento de 3,500 cooperativas, condominios y edificios de apartamentos en Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island. Las tareas diarias de los miembros incluyen limpiar superficies, retirar nieve y hielo, recoger y sacar la basura, dar la bienvenida a residentes e invitados, y organizar la firma y recepción de paquetes.

En la otra esquina, Howard Rothschild, presidente de la Junta Asesora Inmobiliaria sobre Relaciones Laborales (Realty Advisory Board on Labor Relations), argumentó que la “industria inmobiliaria residencial de la ciudad enfrenta presiones crecientes, incluida la probabilidad de aumentos de alquiler del 0% en las unidades de renta estabilizada durante los próximos años, una excesiva regulación y costos operativos en aumento”.

“Sin un movimiento significativo para abordar los costos -incluidas las contribuciones a la atención médica y el establecimiento de una estructura de ‘Nivel II’ (Tier II)-, la sostenibilidad a largo plazo de la industria y de su fuerza laboral corre peligro”, afirmó en un comunicado citado por Daily News. “Ahora es el momento de que ambas partes se unan y negocien un contrato que refleje estas realidades y respalde un camino viable hacia el futuro”.

Ayer se llevó a cabo una votación “a mano alzada” entre los trabajadores de servicios de edificios reunidos en Park Avenue, autorizando así a 34,000 empleados del sector en toda la ciudad a abandonar sus puestos de trabajo a principios de la próxima semana.

“Nos sentimos muy, muy seguros de que los propietarios de los edificios, las cooperativas y los condominios pueden hacer lo básico por las personas que cuidan de ellos todos los días”, declaró Manny Pastreich, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios 32BJ. “Nuestro plan es que, el martes por la mañana, si no tenemos un contrato, nuestros miembros estarán listos para ir a la huelga”.

El sindicato mantiene un desacuerdo con la Junta Asesora Inmobiliaria sobre Relaciones Laborales, a la cual se le ha solicitado que descarte las propuestas para trasladar el costo de la atención médica a los trabajadores, señaló Pastreich.

«Mientras que la industria inmobiliaria residencial recauda alquileres récord, esta ciudad se vuelve cada día más inasequible para la gente trabajadora», afirmó Pastreich. «Nuestros miembros son esenciales para esta industria y para la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, aunque la RAB pretenda recortar costos a costa de los trabajadores, nosotros no lo permitiremos».

En enero, pocos días después de jurar como alcalde de NYC, Mamdani apoyó la huelga de enfermeras más grande en la historia de la ciudad de Nueva York. En diciembre, en la víspera de asumir el cargo, también respaldó el paro de trabajadores de Starbucks.