Nutella Peanut llega a Nueva York: la gran revolución de la marca en 60 años

Desde 1964, Nutella se ha posicionado como la marca líder en crema de avellanas y cacao para untar. Sin embargo, este año la firma marca un hito histórico: lanza una versión elaborada con maní tostado, diseñada para imprimir un sabor único y renovado a nuestra despensa.

Esta innovación, la primera en sus 60 años de trayectoria, ya está disponible en todo el país. Para celebrar el lanzamiento, la marca llegará a la ciudad de Nueva York con un evento temporal exclusivo el próximo 16 y 17 de mayo.

Un lanzamiento a petición del consumidor

Nutella rompe su tradición de 60 años y lanza Nutella Peanut, la combinación perfecta entre la cremosidad clásica de cacao y el toque irresistible del maní tostado. Crédito: Shutterstock

Noah Szporn, vicepresidente sénior de Cremas para untar de Ferrero Norteamérica, explica que el objetivo es mantener la esencia de la marca: “Nutella Peanut ofrece la misma experiencia cremosa que nuestros fans conocen y adoran, ahora combinada con el irresistible sabor de los maní tostados”.

Según Ferrero, este producto responde directamente a las demandas del mercado:

Escucha activa: “Nuestros fans lo han estado pidiendo durante años; los escuchamos y la hora de la merienda nunca volverá a ser la misma”.

“Nuestros fans lo han estado pidiendo durante años; los escuchamos y la hora de la merienda nunca volverá a ser la misma”. Versatilidad: esta crema de maní y cacao es perfecta para untar y combina a la perfección con un sándwich clásico .

esta es perfecta para untar y combina a la perfección con un . Experiencia sensorial: ofrece una nueva propuesta que fusiona la inconfundible textura de Nutella con el perfil de sabor de los cacahuetes tostados.

Nutella Peanut llega a Nueva York: Pop-Up exclusivo

Más allá de la llegada de la Nutella de maní a los estantes de los supermercados, la marca organizó el primer Pop-Up de Nutella Peanut en el barrio de NoHo, Nueva York (372 Lafayette Street), abierto al público el 16 y 17 de mayo.

Según Ferrero, este evento será gratuito y transformará la merienda de la tarde en una experiencia interactiva mediante las siguientes actividades:

Juegos rápidos: los visitantes podrán participar en dinámicas para desbloquear sorpresas.

los visitantes podrán participar en dinámicas para desbloquear sorpresas. Premios exclusivos: se entregarán recuerdos personalizados con temática de Nutella Peanut.

se entregarán recuerdos personalizados con temática de Nutella Peanut. Degustación: la recompensa final incluirá sándwiches y snacks para mojar con Nutella Peanut, totalmente gratuitos.

Sigue leyendo:

.Nutella llega a los 60 años con nueva colección de tarros inspirados en las sonrisas

.De qué está hecha realmente la Nutella

.Cómo hacer una cremosa mantequilla de avellanas casera