Polémica en NYC por nueva escuela pública de inteligencia artificial: familias exigen frenar el proyecto

Un proyecto para abrir la primera escuela secundaria pública centrada en inteligencia artificial (IA) en la ciudad ha desatado un intenso debate entre familias, educadores y autoridades, en un momento clave para el futuro de la educación en la era digital.

De acuerdo a Daily News, durante una audiencia pública celebrada el martes por la noche, padres y miembros de la comunidad expresaron opiniones encontradas sobre la propuesta de crear la Next Generation Technology High School, un plantel enfocado en el estudio de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Educación de la ciudad, depende de la aprobación del Panel for Educational Policy (PEP), que votará el próximo 29 de abril. De recibir luz verde, la escuela abriría sus puertas este otoño en el edificio ubicado en 26 Broadway, en el Bajo Manhattan.

Comunidad dividida ante la educación del futuro

El proyecto llega en un contexto de creciente tensión en torno al uso de la inteligencia artificial en las aulas. Mientras algunos padres consideran que es fundamental preparar a los estudiantes para un mercado laboral cada vez más tecnológico, otros temen que esta tendencia afecte habilidades esenciales como el pensamiento crítico.

Entre las voces más críticas estuvieron familias de la Lower Manhattan Community Middle School (LMC), que comparte edificio con la escuela propuesta. Muchos afirmaron no haber sido informados del plan hasta hace pocos meses y pidieron retrasar la votación.

Algunos padres propusieron una alternativa: ampliar el programa de la escuela secundaria existente en lugar de introducir un nuevo modelo educativo centrado exclusivamente en la tecnología.

“Queremos construir sobre lo que ya funciona”, expresó una madre durante la audiencia, reflejando el sentir de quienes prefieren fortalecer la educación integral antes que apostar por una especialización temprana.

Aunque algunos consideran que la IA dotará de herramientas a los estudiantes, otros consideran que este tipo de instituciones solo abrirán aún más la brecha educativa existente. (Foto: Shutterstock)

Preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial

Más allá de la logística, el debate se ha centrado en el impacto educativo y social de la inteligencia artificial. Entre las preocupaciones más frecuentes destacan el posible debilitamiento del pensamiento crítico, la privacidad de los datos estudiantiles y el riesgo de reproducir sesgos algorítmicos.

Estas inquietudes se alinean con un movimiento más amplio en la ciudad. En semanas recientes, un grupo de padres organizó protestas para exigir una “moratoria” en el uso de inteligencia artificial en las escuelas, mientras las autoridades trabajan en una política más completa que se espera para junio.

Aunque el canciller escolar emitió recientemente lineamientos iniciales sobre el uso de estas herramientas, críticos aseguran que aún faltan medidas claras para evitar que los estudiantes dependan excesivamente de la tecnología.

Argumentos a favor: oportunidades y futuro laboral

Quienes apoyan la creación de la nueva escuela sostienen que representa una oportunidad única para cerrar la brecha tecnológica y preparar a los jóvenes para empleos del futuro.

Estudiantes que participaron en la audiencia destacaron la falta de programas avanzados de tecnología en muchas escuelas públicas actuales. Para ellos, una institución especializada podría marcar una diferencia significativa.

“Los estudiantes merecen ser creadores de tecnología, no solo consumidores”, señaló una alumna de último año, subrayando la necesidad de modernizar la educación.

El superintendente de escuelas secundarias de Manhattan defendió el proyecto como una respuesta a la demanda de opciones académicas más avanzadas y a la rápida evolución del mercado laboral. Según explicó, la escuela buscará formar tanto habilidades técnicas como un uso ético de la IA, integrando el aprendizaje con desafíos del mundo real.

Alianzas académicas y modelo educativo

Uno de los aspectos más destacados del plan es la posible colaboración con Carnegie Mellon University, una de las instituciones líderes en tecnología a nivel mundial.

Esta alianza permitiría a los estudiantes acceder a cursos de nivel universitario, programas de verano y oportunidades de investigación, además de certificaciones profesionales en la industria tecnológica.

El modelo de admisión también ha generado debate. La escuela funcionaría bajo un sistema selectivo basado en el rendimiento académico, combinado con un proceso de lotería. Mientras algunos lo ven como una forma justa de asignar cupos, otros critican que podría profundizar desigualdades, especialmente en una ciudad que ha priorizado la integración escolar.

De aprobarse, la escuela comenzaría con aproximadamente 100 estudiantes de 9° grado este otoño, con planes de crecer gradualmente hasta alcanzar una matrícula de 450 alumnos.

A pesar de que el proyecto aún no ha sido aprobado, las solicitudes ya están abiertas y cierran esta semana, con ofertas previstas para principios de mayo.

Funcionarios del Departamento de Educación (DOE) aseguraron que han realizado múltiples reuniones comunitarias desde diciembre y que el edificio cuenta con la capacidad necesaria para albergar a todos los estudiantes.

En caso de que esta escuela sea aprobada, podría sentar un precedente sobre cómo las grandes ciudades adaptan sus sistemas educativos ante una revolución tecnológica que ya está en marcha.

Sigue leyendo:

* Generación Z desconfía de la inteligencia artificial: crece el enojo y el miedo en el trabajo y las escuelas

* Los empleos que podrían desaparecer o pagar menos por la IA en 2026 en EE.UU.

* El español y la inteligencia artificial marcan el futuro del periodismo