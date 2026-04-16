Selena revive en Queens con un homenaje que une culturas y generaciones

Hay artistas que no necesitan estar físicamente para llenar un escenario. Selena Quintanilla es una de ellas. Su música, su historia y su energía siguen vivas en cada acorde, en cada paso de baile, en cada voz que la recuerda. Y ahora, en Queens, ese legado vuelve a tomar forma con “512: The Selena Experience”, un espectáculo que promete algo más que nostalgia y se vive como una experiencia compartid

Para el Queensborough Performing Arts Center, presentar este show marca un momento especial.



“Es la primera vez, desde que estoy aquí, que hacemos un espectáculo con esta esencia latina”, cuenta su director interino, Mark R. Amsterdam. La decisión no fue casual. En un condado donde conviven comunidades diversas, y donde la presencia latina es clave, la apuesta responde a una necesidad de representación. “Sentí que era importante hacer la programación más diversa”, explica.



El resultado es un espectáculo que no solo celebra a Selena, sino también a su impacto cultural.



“Creo que quienes no han escuchado esta música antes se van a llevar una gran sorpresa”, dice Amsterdam. Y lanza incluso una invitación poco común en una sala de teatro: “Si quieren levantarse a bailar en los pasillos, adelante”.



Sobre el escenario, esa invitación cobra sentido. La producción recrea la energía de un concierto en vivo, llevando al público de regreso a los años noventa en cuestión de segundos. Al frente está Keila Martínez, encargada de dar vida a Selena con una mezcla de respeto, disciplina y emoción.



“Es un privilegio, un honor”, dice. “No tengo palabras para describir lo contenta que me hace poder continuar con su legado y llevar su música a diferentes lugares”, señala.

Su preparación es meticulosa, estudia videos, ensaya cada movimiento y cuida el vestuario y el maquillaje, siempre con la intención de acercarse lo más posible a la esencia de la artista. “Tratamos de honrar su nombre practicando sus pasos, viendo sus videos… es mucho trabajo, pero lo hacemos con mucho cariño”.



El espectáculo, explica, es una experiencia total. “Quien va a nuestro show se tiene que preparar para disfrutar, cantar y bailar todo el tiempo. Recreamos un concierto en vivo de aproximadamente dos horas con todos sus grandes éxitos”.



Pero más allá del ritmo y la energía, hay una intención emocional. “Queremos que la gente se vaya contenta, sintiendo que vivió algo único, y que se lleve ese amor que transmitimos”.

“No tengo palabras para describir lo contenta que me hace poder continuar con su legado y llevar su música a diferentes lugares”, señala Keila Martínez. Foto:



Detrás de esa experiencia está también el trabajo musical liderado por Carlos Vargas, director musical del proyecto, compuesto además por David “Shalom” Vázquez en el teclado, David Barrera en el bajo, Arturo Rodríguez en la batería y Shirley Acevedo en la percusión.

Para Vargas el reto es tan grande como significativo. “Es una responsabilidad enorme, porque sabemos el legado que dejó Selena”, afirma. “La gente que viene al show está viviendo lo más cercano a lo que fue un concierto de ella”.



Esa cercanía no es casual. La producción cuida cada detalle, desde los arreglos musicales hasta la puesta en escena.



“Somos muy detallistas, desde los outfits hasta la manera de cantar y bailar”, dice Vargas. “Queremos que la gente siempre se lleve un buen sabor de boca”.



En un momento donde las experiencias en vivo cobran un valor especial, 512: The Selena Experience se presenta como un puente entre generaciones. Para quienes crecieron con su música, es un reencuentro. Para quienes la descubren ahora, una revelación.



Y en el centro de todo permanece la misma fuerza que convirtió a Selena en leyenda, esa capacidad única de unir a las personas a través de la música.



En detalle:

Qué: Show “512: The Selena Experience”

Dónde: Queensborough Performing Arts Center-222-05 56th Ave, Bayside, NY 11364

Cuándo: domingo 19 de abril a las 3:00 pm

Boletos: https://qpac.qcc.cuny.edu.