Acuerdo evita huelga de trabajadores de apartamentos en Nueva York: asegura mejoras salariales y pensiones

Un acuerdo contractual preliminar entre el sindicato 32BJ que representa a miles de porteros y trabajadores de edificios y los propietarios inmobiliarios evitó una huelga que habría afectado a cerca de 1.5 millones de residentes en la ciudad de Nueva York.

Según información de The Associated Press, el pacto se alcanzó días antes de que venciera, a la medianoche del lunes, el contrato de casi 34,000 empleados de edificios residenciales. De no concretarse, habría sido la primera huelga del sector en 35 años.

El presidente del sindicato, Manny Pastreich, explicó que las negociaciones se centraron en mejorar las condiciones económicas de los trabajadores en una ciudad con alto costo de vida.

“Nuestros objetivos eran sencillos: aumentar el salario a un nivel que permita a nuestros miembros vivir en esta ciudad”, afirmó.

También destacó la protección del seguro de salud y mejoras en las pensiones, calificando el resultado como “un acuerdo increíblemente beneficioso para ambas partes”.

El salario promedio pasaría a $71,000 dólares al año

El convenio, que aún debe ser ratificado por los trabajadores antes del 28 de mayo, contempla aumentos salariales y un incremento del 15% en las pensiones. De aprobarse, el salario promedio de un portero o recepcionista pasaría de unos $62,000 dólares anuales a aproximadamente $71,000 en un período de cuatro años.

Además, incluye un nuevo programa de capacitación que busca acelerar el ascenso salarial de futuros empleados dentro del sector.

Como parte del acuerdo, indicó AP, los propietarios retiraron propuestas que habrían obligado a los trabajadores a pagar primas del seguro médico y a crear una nueva categoría laboral con condiciones distintas para nuevas contrataciones.

El sindicato había advertido que esto implicaría salarios más bajos para los nuevos empleados.

Por su parte, los dueños de edificios obtuvieron cierto alivio en sus aportes a un fondo de salud que actualmente cuenta con reservas, explicó Howard Rothschild, presidente de la Junta Asesora de Bienes Raíces sobre Relaciones Laborales, que representa a los empleadores.

“Ambas partes reflexionaron detenidamente sobre la situación económica actual y sobre cómo introducir mejoras contractuales con las que todos podamos estar de acuerdo”, señaló.

Las negociaciones se intensificaron en los últimos días, con miles de trabajadores concentrándose el miércoles en Park Avenue, en Manhattan, para autorizar una huelga si no se alcanzaba un acuerdo.

A la manifestación asistió el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a otros dirigentes demócratas.

Park Avenue is beautiful. But who paints the walls? Who takes out the trash? Who keeps the heat on and the elevators running?



34,000 doormen, porters, supers, and building workers sustain not just Park Avenue – but 3,500 buildings across this city.



The gap between the people… pic.twitter.com/qgUorOxv8m — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 16, 2026

El sindicato había denunciado que muchos de sus miembros enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos, mientras que los propietarios se benefician del aumento de los alquileres en el mercado.

En contraste, los empleadores argumentaron que también enfrentan mayores costos operativos y posibles medidas como la congelación de rentas en alrededor de un millón de apartamentos regulados, una propuesta respaldada por Mamdani.

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