Cuidadoras domiciliarias inician huelga de hambre: ¡exigen fin a turnos de 24 horas!

El robo de salarios a través de turnos de 24 horas, donde solo les pagan13 horas a cuidadores domiciliarios, como Mary Rodríguez, se ha convertido, como narra la dominicana, en “la manera más descarada de robarle el sueldo a trabajadores vulnerables”, principalmente mujeres inmigrantes que ejercen esa labor. Un total de 40% de ellas latinas.

Por eso, decenas de cuidadoras afectadas por esa política de pagos, quienes llevan años pidiendo al gobierno municipal que adopte medidas para proteger sus derechos, y quienes aseguran estar “cansadas de no se escuchadas”, este jueves iniciaron una huelga de hambre para que atiendan sus reclamos.

La principal queja de las manifestantes es que, según aseguran, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin las traicionó ya que hace cinco semanas (como dejaron ver en una fotografía enorme que presentaron como prueba), la jefa del organismo legislativo se comprometió a incluir el proyecto de ley 303 que eliminaría los turnos de 24 horas dentro de ese gremio.

“Estamos cansadas de que se nos siga ignorando mientras más mujeres que hacemos este trabajo mueren y somos tratadas con normas que permiten la esclavitud moderna. Eso duele”, manifestó Rodríguez, quien a las afueras de la sede del gobierno municipal mostró apoyo al grupo de cuidadoras que no probarán bocado hasta que el Concejo Municipal someta a votación la iniciativa No más 24 horas.

“Como mujer, Julie Menin debería ponerse de nuestro lado, pero nos está fallando. Ojalá recapacite y ponga el proyecto de ley sobre la mesa para que se acabe la esclavitud en esta ciudad con cuidadoras que lo único que queremos es ser tratadas con justicia y dignidad”, agregó la trabajadora.

Las manifestantes, quienes contarán con el apoyo de doctores durante su huelga de hambre, recordaron que recientemente le enviaron una carta a la presidenta del Concejo, en la que le pedían que cumpla sus promesas y que parta toldos con la posición de la gobernadora, Kathy Hochul, a quien señalan de haberles dado la espalda en sus clamores para que víctimas de robos de salarios en la industria del cudiado domiciliario puedan reclamar sus sueldos impagos.

“Nos sentimos decepcionadas de que no haya presentado el proyecto de ley Intro 303 antes del 8 de abril de 2026. Usted continúa permitiendo que las agencias de cuidados a domicilio y las compañías de seguros utilicen la jornada laboral de 24 horas para torturarnos a nosotras, mujeres de color. Usted no cumplió la promesa que nos hizo”, aseguraron las cuidadoras en la misiva, donde agregaron que está cayendo “en el juego de la gobernadora Hochul”, quien presutamente amenazó con retener fondos municipales si se aprueba el proyecto de ley.

Cuidadoras domiciliarias iniciaron huelga de hambre contra turnos de 24 horas. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Tal acción demuestra claramente cuán corrupta es la gobernadora Hochul. Esperamos que mantenga su independencia y sus principios, que se alce contra la injusticia y que no ceda ante las presiones ni de la gobernadora Hochul ni del alcalde Mamdani”, agregaron las manifestanes.

“Aquellos que afirman que es necesario conseguir más fondos para poder abolir la jornada laboral de 24 horas están diciendo, en esencia: si no se les paga a los secuestradores, estos seguirán torturando a sus rehenes. Poner fin a la jornada laboral de 24 horas no supondrá una carga adicional para el presupuesto de la Ciudad, ya que no se trata de dinero, sino de la vida y la muerte de las trabajadoras y de los pacientes que necesitan una atención de calidad”, insisten.

Tras escuchar las quejas y reclamos de las trabajadoras y el inicio de la jornada de huelga de hambre, el liderazgo del Concejo Municipal advirtió que la presidenta de ese organismo legislativo reconoce que aunque los cuidadores de salud a domicilio “son fundamentales para el cuidado y la dignidad de tantos neoyorquinos, con demasiada frecuencia se espera que trabajen jornadas excesivas que derivan en fatiga y agotamiento”, por lo que se está analizando el proyecto de ley que busca poner fin a los turnos de 24 horas. Sin embargo todavía no ha sido considerado para someterse a votación.

“La Presidenta Menin ha luchado desde hace mucho tiempo por lograr sólidas protecciones para los trabajadores y considera que debe hacerse más para prevenir la explotación y garantizar condiciones laborales seguras”, aseguró un vocero de la Presidenta del Concejo. “Este proyecto de ley aún se encuentra en el proceso legislativo, lo cual permite una participación pública exhaustiva, la recepción de aportes y la negociación. El Concejo continúa manteniendo conversaciones productivas con todas las partes interesadas”.

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