¿Puedo morir por estrés? Médicos lo aclaran y advierten

En pequeñas dosis, el estrés no solo forma parte de la vida cotidiana, sino que puede ser útil para reaccionar y sobrellevar una situación de peligro, alerta o presión. Sin embargo, cuando se vuelve constante o intenso, surgen dudas claras: ¿puede llegar a ser mortal?

Especialistsa en salud aclaran que morir directamente por estrés es poco común, pero advierten que sus efectos sostenidos en el tiempo sí pueden contribuir a enfermedades graves que ponen en riesgo la vida.

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Tipos de estrés y cómo afectan tu cuerpo

No todo el estrés es igual. El llamado estrés agudo aparece de forma puntual, como ante un susto o una situación límite. En estos casos, el cuerpo activa mecanismos de defensa; como el aumento del ritmo cardíaco o la liberación de adrenalina; que desaparecen una vez pasa el peligro.

El problema surge con el estrés crónico, que se mantiene durante semanas, meses o incluso años. Según el portal médico MedVidi, este tipo de tensión constante mantiene al organismo en un estado de alerta permanente, lo que termina afectando funciones clave.

Aunque muchas personas lo perciben como algo emocional, el estrés realmente es una respuesta física. El cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que elevan la presión arterial, aumentan la frecuencia cardíaca y alteran procesos como la digestión o el sueño.

Cuando esta respuesta se prolonga en el tiempo, comienzan a aparecer consecuencias más serias: debilitamiento del sistema inmunológico, inflamación persistente y un mayor desgaste del organismo.

El riesgo de muerte real

Los médicos coinciden en que es raro que el estrés cause una muerte súbita por sí solo. Sin embargo, sí puede ser un factor determinante en enfermedades que, con el tiempo, pueden resultar fatales.

Uno de los principales riesgos está en el sistema cardiovascular. El estrés crónico puede elevar la presión arterial y aumentar la probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.

Además, también influye en otros aspectos de la salud. Por ejemplo, puede debilitar las defensas del cuerpo, facilitando infecciones, o favorecer hábitos poco saludables como el consumo de alcohol, el tabaquismo o una alimentación desbalanceada.

Recuerda algo clave: en la cultura occidental, el estrés suele interpretarse como un estado emocional al que ninguna persona debería llegar, pero no se educa psicológicamente para manejarlo, que sería un hábito fundamental para la vida diaria.

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