Este es el ingreso real que necesitas en 2026 para vivir sin deudas en EE.UU.

El ingreso medio de los hogares hispanos es de $70,950, pero estudios del Urban Institute y MIT revelan que se necesita entre $85,000 y $150,000 anuales para alcanzar estabilidad financiera real en 2026.

Esta discrepancia explica por qué ganar más que el año pasado no garantiza llegar al fin de mes sin tener que recurrir a las deudas para cubrir todos los gastos. En Estados Unidos, el ingreso que antes alcanzaba para vivir con tranquilidad hoy es insuficiente para millones de familias, especialmente para los hogares hispanos que, aunque han aumentado sus ingresos en los últimos años, mantienen una brecha profunda entre lo que ganan y lo que realmente necesitan.

Según el informe ‘Costo real de la seguridad económica’ (TCES) del Urban Institute, actualizado a marzo de 2026, el 49% de los estadounidenses vive con ingresos por debajo del umbral de seguridad económica real, mientras que entre la comunidad hispana esa cifra sube al 66%.

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Lo que cuesta realmente “vivir sin deudas” hoy

El número que define la estabilidad financiera en 2026 no tiene una sola respuesta, pero hay un rango claro donde los estudios más recientes coinciden.

Para un adulto soltero sin hijos, el ingreso mínimo para no recurrir a la deuda se ubica en alrededor de $64,000 anuales, según el Urban Institute. Para una familia de cuatro personas, el umbral sube a entre $96,000 y $150,000, dependiendo de la edad de los hijos y el estado donde viven.

Jimmy Fuentes, consultor de California Hard Money Lender, lo explica de forma directa: “La familia promedio estadounidense necesitaría ganar entre $80,000 y $90,000 al año para tener un nivel de vida razonable, dado que la inflación ronda entre el 3% y el 4%”.

¿Por qué el ingreso medio ya no es suficiente?

El ingreso medio de los hogares en Estados Unidos es de $83,730 anuales, según el Censo de 2024. Si bien este número suena cercano al umbral de seguridad. En la práctica, no lo es, cuando se distribuye entre los rubros que ese ingreso debe cubrir.

El pago mensual típico de vivienda para un comprador de casa en marzo de 2026 ronda los $2,500, lo que representa por sí solo el 37% del ingreso mediano bruto antes de impuestos. Al sumarle alimentos, transporte, seguros y servicios, el margen para ahorro o gastos de emergencias prácticamente desaparece.

Jeffrey Hensel, corredor asociado de North Coast Financial, explica cómo se diluye el ingreso entre el gasto: “Mis clientes reportan que, incluso con un ingreso de $85,000 anuales, los elementos básicos son cada vez más difíciles de costear debido a que los salarios nominales no han crecido al ritmo de los costos de vivienda, energía y alimentos”.

La brecha que afecta especialmente a las familias hispanas

En este sector de la población, los cálculos son más incómodos.

El ingreso medio de los hogares hispanos en Estados Unidos fue de $70,950 en 2024, según el Censo. Si bien, este dato representa un avance histórico del 4.3% respecto a 2019, se mantiene $13,000 por debajo del ingreso medio nacional y muy lejos del umbral de seguridad económica que los estudios establecen.

El Urban Institute calcula que el 66% de los hispanos vive por debajo de su umbral de seguridad económica real, la tasa más alta entre los grupos raciales y étnicos analizados. Para una familia hispana con dos hijos, alcanzar estabilidad real requeriría de un ingreso mínimo de al menos $102,700 anuales, una cifra que está fuera del alcance de la mayoría de las familias de este grupo étnico.

En la ciudad de Nueva York, un reporte de la Oficina del Alcalde confirma que el 78% de los latinos no puede costear el verdadero costo de vida, con un déficit anual promedio de $9,500 respecto a los hogares blancos.

¿Cuánto se necesita según el estado y el tamaño de familia?

Por estado, el ingreso necesario varía significativamente. Estas son las brechas más ilustrativas para familias de cuatro personas, según el reporte MoneyLion 2026 y que utiliza datos del BLS:

Mississippi : $25.35/hora (~$52,700/año), el más bajo del país

: $25.35/hora (~$52,700/año), el más bajo del país Florida : ~$24.09/hora (~$50,100/año)

: ~$24.09/hora (~$50,100/año) Texas (promedio) : ~$28/hora (~$58,200/año)

: ~$28/hora (~$58,200/año) California : $46.22/hora (~$96,100/año)

: $46.22/hora (~$96,100/año) Nueva York : necesita $158,954 para un adulto solo; $337,875 para una familia de cuatro

: necesita $158,954 para un adulto solo; $337,875 para una familia de cuatro Hawaii: $69.43/hora (~$144,400/año), el más alto del país

Para la comunidad hispana que habita mayormente en estados como: California, Nueva York, Texas y Florida, el salario promedio hispano de $50,430 anuales, reportado por el Censo para trabajadores de tiempo completo, apenas es suficiente para cubrir el ingreso mínimo de los estados menos costosos, pero no es suficiente para vivir en estas entidades.

Trabajar no es garantía de seguridad financiera

El hallazgo más revelador del Urban Institute es que trabajar a tiempo completo ya no asegura estabilidad económica.

Más del 40% de los hogares con al menos un trabajador de tiempo completo vive por debajo del umbral de seguridad económica real. Eso indica que el problema no es la falta de empleo o esfuerzo, sino que los salarios simplemente no alcanzan para cubrir los costos.

En su reporte de marzo de 2026, el BLS informó que los salarios reales por hora cayeron 0.6% mensual y crecieron apenas 0.3% en términos anuales reales. Con una inflación del 3.3% anual (marzo 2026), cada mes que pasa sin aumento de sueldo, el poder adquisitivo retrocede.

Se trata de una “economía del hámster”, como describió un investigador a CBS News. Es decir: trabajar más para mantener el mismo nivel de vida, o incluso para perder terreno.

¿Qué significa este ingreso para compras significativas como una casa?

De acuerdo con expertos, hay un indicador que concentra la presión financiera mejor que ningún otro: la vivienda.

Para comprar una casa al precio medio nacional, que ronda los $360,000 en 2026, se necesita un ingreso superior a $120,000 anuales. Sin embargo, el ingreso medio nacional es de $83,730. En el segmento hispano, el dato es peor porque el ingreso medio apenas alcanza $70,950.

Esta discrepancia explica por qué la tasa de propietarios hispanos avanza muy lento, y solo tienen a su disposición la renta como única opción para acceder a una vivienda.

El Urban Institute confirma que el 83% de los inquilinos con hijos vive por debajo del umbral de seguridad económica, frente al 43% de los propietarios con hijos. Estos datos indican que comprar casa no es solo un activo: es la diferencia entre estabilidad e inseguridad financiera permanente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ingreso necesario para vivir sin deudas en EE.UU.

¿Cuánto dinero necesito ganar en 2026 para no endeudarme?

Depende de dónde vives y el tamaño de tu familia. Para un adulto, el mínimo es de unos $64,000 anuales. Para una familia de cuatro, entre $96,000 y $150,000. Aunque en Nueva York o Los Ángeles, esa cifra puede duplicarse.

¿El ingreso medio de los hogares hispanos es suficiente para vivir bien?

No en la mayoría de los casos. El ingreso mediano hispano es de $70,950 anuales, debajo del umbral mínimo de seguridad económica para familias con hijos en casi todos los estados con alta concentración hispana.

¿Por qué trabajar a tiempo completo no garantiza estabilidad financiera?

Porque los salarios no han crecido al ritmo de los costos. Los salarios reales cayeron 0.6% mensual en marzo de 2026, mientras que la vivienda, la energía y los alimentos siguen subiendo.

¿Qué es el umbral de seguridad económica del Urban Institute?

Es el ingreso necesario para cubrir no solo necesidades básicas (vivienda, alimentos, salud, transporte), sino también para ahorrar para emergencias y participar plenamente en la economía. No es riqueza: es el mínimo para no vivir en riesgo financiero constante.

¿Cómo puedo calcular cuánto necesito en mi estado o ciudad?

La Calculadora de Salario Digno del MIT (livingwage.mit.edu), actualizada en febrero de 2026, permite consultar el ingreso mínimo necesario por condado, estado o área metropolitana.

¿Qué pueden hacer las familias hispanas para acortar esa brecha?

Los especialistas recomiendan priorizar el ahorro de emergencia, evitar deuda de consumo con tasas altas, explorar programas de ayuda para la compra de vivienda y revisar periódicamente los gastos recurrentes.

Conclusión

El ingreso que una familia necesita para vivir sin deudas en 2026 no es un número fijo, pero los estudios refieren que la mayoría de los hogares hispanos en Estados Unidos está por debajo de ese umbral porque los salarios no han crecido al ritmo de la economía real.

La pregunta correcta no es cuánto gana un hogar, sino cuánto necesita para dejar de sobrevivir y empezar a construir. Esa diferencia, hoy, puede ser de decenas de miles de dólares al año.

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