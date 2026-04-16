Morir en Estados Unidos puede costar miles y endeudar al 58% de las familias

El gasto funerario puede convertirse en un problema financiero silencioso para millones de familias en Estados Unidos, incluyendo una proporción significativa de hogares hispanos.

Una encuesta de CardRates.com publicada este jueves 16 de abril indica que el 58% de los adultos estadounidenses tendría que endeudarse para cubrir el costo de un funeral, una cifra que revela la fragilidad financiera en la que se encuentran los hogares en una economía que hoy muestra inflación persistente y salarios estancados.

El problema es más grave de lo que parece: el costo medio de un funeral supera los $8,300 dólares, casi el mismo monto que muchos estadounidenses tienen como ahorro total, en caso de que lo tengan.

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Un gasto inevitable, pero que pocos planean y pueden costear

La muerte de un ser querido normalmente llega como un gasto imprevisto. Pero aunque el costo de un funeral tiene un precio fijo, la cantidad promedio está superando la capacidad de ahorro de la mayoría de los hogares.

De acuerdo con la encuesta de CardRates.com, el 58% de los adultos en Estados Unidos necesitaría recurrir a la deuda para poder pagar un funeral, ya sea mediante préstamos personales, tarjetas de crédito o pidiendo dinero prestado a familiares.

“Es mucho. Son casi el 60% de los adultos estadounidenses que van a ser tomados por sorpresa cuando llegue ese costo”, advirtió Erica Sandberg, experta en finanzas del consumidor de CardRates.com, al New York Post este jueves.

El costo promedio de un funeral supera el ahorro de las familias

El problema no es solo la falta de previsión: es el costo promedio de los funerales, que supera el dinero disponible que pudiera tener un hogar para enfrentar un gasto inesperado.

Según la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (NFDA), el costo medio de un funeral con ataúd y servicio de entierro es de $8,300 dólares. Esta cifra puede exceder los $15,000 si se incluyen el costo del terreno, la lápida y otros servicios adicionales.

De acuerdo con la Reserva Federal (Fed), muestran que el saldo promedio de los estadounidenses en sus cuentas bancarias es también de $8,000 dólares, lo que significa que costear un funeral requeriría prácticamente vaciar los ahorros de una familia promedio.

¿Cómo pagan las familias un gasto imprevisto cuando no tienen fondos?

Entre los adultos que reconocen que no podrían costear un funeral sin endeudarse, las opciones para salir de la emergencia reflejan la gravedad del problema. Entre los encuestados:

34% tomaría un préstamo personal

tomaría un préstamo personal 31% pediría dinero a familiares o amigos

pediría dinero a familiares o amigos 26% recurriría a una tarjeta de crédito

recurriría a una tarjeta de crédito 8% vendería activos o bienes

El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de emergencia es una tendencia reciente. Según la encuesta anual ‘Death and Debt’ de Debt.com, el porcentaje de estadounidenses que se endeudó tras la muerte de un ser querido saltó del 14% en 2024 al 37% en 2025, con el 59% de esos casos usando tarjetas de crédito como mecanismo de solución temporal.

“Los costos funerarios se han convertido en una nueva crisis financiera. Las familias quieren honrar a sus seres queridos, pero demasiado a menudo la compasión supera a la asequibilidad, y el crédito se convierte en la única forma de dar el último adiós”, afirmó Howard Dvorkin, presidente de Debt.com.

La Generación X: la más golpeada por las deudas funerarias

No todos los grupos de edad enfrentan este riesgo por igual. Los datos de Debt.com apuntan a una generación específica como la más expuesta.

La Generación X (personas de entre 45 y 60 años) acumula más deudas funerarias que cualquier otro grupo generacional: 43% de las personas consultadas en este segmento reportó haber recurrido a la deuda para cubrir esos gastos.

En términos prácticos, esto afecta directamente a las familias hispanas que de manera frecuente se encuentran en ese rango de edad y enfrentan simultáneamente el cuidado de hijos y padres mayores, con márgenes de ahorro más estrechos que el promedio nacional.

La fragilidad financiera detrás del número

El problema funerario es otra muestra de la fragilidad financiera que afecta a millones de hogares de manera más amplia.

Según el informe anual de Bankrate publicado en febrero de 2026, apenas el 47% de los estadounidenses tiene liquidez suficiente para cubrir un gasto de emergencia de $1,000 dólares, y solo el 46% tiene ahorros para cubrir tres meses de gastos.

Más aún: uno de cada cuatro estadounidenses (24%) no cuenta con algún tipo de ahorro de emergencia. Para esos hogares, un gasto imprevisto superior a los $8,000 dólares se convierte en un problema financiero prácticamente imposible de enfrentar sin recurrir a deuda.

¿Por qué esto importa especialmente para la comunidad hispana?

Los datos de la Fed revelan una brecha de ahorro que impacta de forma desproporcionada a los hogares hispanos en Estados Unidos.

El saldo promedio en cuentas bancarias de los hogares hispanos es de $15,710 dólares, frente a los $80,000 que reportan los hogares blancos no hispanos, de acuerdo con la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Fed. Aunque el dato mediano es más bajo aún (alrededor de $2,000 para familias hispanas), esta brecha deja claro que los hogares hispanos están más expuestos al momento de enfrentar una deuda funeraria.

Para muchas familias de la comunidad, los arreglos funerarios se encarecen además por una serie de expectativas culturales que elevan el costo: velatorios prolongados, servicios religiosos, repatriación de restos a países de origen. Cumplir con estas decisiones póstumas puede duplicar o triplicar el gasto base.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de los funerales y la deuda en Estados Unidos

¿Cuánto cuesta un funeral en Estados Unidos en 2026?

El costo promedio de un funeral con ataúd y entierro es de $8,300 dólares. Con parcela y lápida, puede superar los $15,000 dólares. La cremación directa, la opción más económica, va de $1,000 a $3,600.

¿Qué pasa si no tengo dinero para pagar un funeral?

Las opciones más comunes incluyen préstamos personales (34%), pedir dinero prestado a familiares (31%) o usar tarjetas de crédito (26%), de acuerdo con la encuesta de CardRates.com.

¿Es normal endeudarse para pagar un funeral?

El porcentaje de estadounidenses que tomó deuda tras la muerte de un ser querido se duplicó de 14% a 37% entre 2024 y 2025, según Debt.com. La fuente más frecuente es la tarjeta de crédito.

¿Cómo puedo prepararme financieramente para un gasto funerario?

Los especialistas recomiendan contratar un seguro de vida final, crear un fondo funerario designado o explorar planes de prepago directamente con funerarias.

¿Los hogares hispanos están más expuestos a este riesgo?

Sí. Con ahorros significativamente menores al promedio nacional y menor acceso a seguros de vida, las familias hispanas tienen mayor probabilidad de endeudarse ante un imprevisto.

Conclusión

El costo de un funeral en 2026 se ha convertido en una trampa financiera para la mayoría de las familias estadounidenses. Que el 58% de los adultos necesite endeudarse para enfrentar un gasto de este tipo refleja que el sistema de ahorro de los hogares está roto de manera estructural.

Para la comunidad hispana, el riesgo crece: menos ahorro disponible, más presión cultural para costear un servicio digno. La planificación anticipada —por incómoda que sea— puede ser la diferencia entre honrar a un ser querido sin comprometer el futuro financiero de toda la familia.

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