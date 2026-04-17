Mau y Ricky lanzan “Las Flores”, sencillo de su nuevo álbum

No todo lo que se escribe entre hermanos termina en público, pero Mau y Ricky esta vez decidieron hacer lo contrario con “Las Flores”, una canción que expone lo que pocas veces se dice en voz alta y que ahora ocupa un lugar clave dentro de su próximo álbum, “Ricky y Mau”, previsto para el 28 de mayo de 2026.

Semanas atrás, el dúo ya había dejado ver pistas de esta nueva etapa con “Te Quiero”, su colaboración con Kapo. Sin embargo, “Las Flores” se siente distinta, ya que es una pieza que ordena el sentido de todo el proyecto.

El debate que terminó siendo parte del concepto

El camino hacia este disco también se construyó fuera del estudio. En redes sociales, Mau y Ricky instalaron un debate que parecía simple, pero que terminó creciendo más de lo esperado. El orden de sus nombres artísticos se convirtió en tema de discusión y escaló al punto de involucrar a otros artistas y a su propia familia.

En varias ocasiones dejaron claro que no se trataba únicamente de una cuestión estética. El intercambio, de hecho, derivó en una decisión concreta. El dúo mantiene su nombre habitual, pero el álbum adopta el título “Ricky y Mau”, un detalle que termina de darle contexto a canciones como “Las Flores”.

Un retrato sin filtros de su relación

La fuerza de “Las Flores” está en su origen. La canción nace desde un lugar personal, con una mirada especialmente marcada por Ricky, y se convierte en una especie de diálogo emocional entre ambos. Se percibe como una versión genuina del vínculo, una definitivamente más honesta.

En la letra conviven la rivalidad, las diferencias de carácter, los momentos de tensión y ese afecto que atraviesa todo. El resultado suena cercano, casi como una conversación privada que terminó transformándose en música. Hay algo de confesión, pero también de reconocimiento mutuo.

En lo sonoro, el tema se mueve dentro de un pop sensible con matices urbanos. La producción de Daramola acompaña esa idea con arreglos que no saturan y permiten que la emoción se mantenga al frente. Las melodías resultan accesibles, pero sin perder el tono introspectivo que define la canción.

Un paso más después de “Hotel Caracas”

Para entender este momento de los artistas también conviene mirar atrás. Con “Hotel Caracas”, Mau y Ricky habían reconectado con Venezuela, marcando un punto importante en su historia personal y musical con un regreso a sus raíces.

Ahora, el enfoque cambia. “Ricky y Mau” se mueve hacia lo interno, hacia la relación entre ellos y la forma en que han construido su identidad compartida a lo largo de los años.

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