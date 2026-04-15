Luis Fonsi hace dúo memorable con taxista en México

No todos los días un pasajero deja huella. Mucho menos cuando, sin previo aviso, se trata de una de las voces más reconocidas del pop latino. Eso fue lo que le ocurrió a un taxista en México, quien comenzó su jornada como cualquier otra, sin imaginar que terminaría compartiendo risas y canciones con Luis Fonsi.

El cantante se subió al vehículo con naturalidad, respondió a su nombre y se sumó a la conversación típica de cualquier trayecto. Hablaron de rutina, de la ciudad y de qué hacía cada uno por la zona. “Soy de Puerto Rico”, comentó el artista, sin dar mayores pistas. Pero bastó ese detalle, sumado al tono de su voz, para despertar la curiosidad del conductor.

Una sospecha que terminó en carcajadas

El momento clave llegó entre risas. El taxista no pudo evitar decir lo que pensaba: “Creo que conozco esa voz. Dime si me estoy equivocando, pero te pareces a un cantante”, soltó con entusiasmo. Fonsi, lejos de confirmarlo de inmediato, siguió el juego con humor y aseguró que era “Ricky Martin”. La respuesta no convenció.

“Soy más bonito en fotos, ahora estoy más feo. Pero sí, soy cantante”, terminó confesando. La duda ya estaba despejada y la emoción apareció sin filtro: “¿Eres Luis Fonsi?”, preguntó el conductor. Cuando llegó la confirmación, la reacción fue inmediata: “Qué gusto, ya me puse nervioso”, dijo entre risas.

Desde ese momento, el viaje cambió de tono. La charla se volvió más cercana y giró en torno a la música, la carrera del artista y su paso por México, donde se encontraba grabando contenido televisivo y realizando promoción: “La gira la empezamos en noviembre”, explicó Fonsi, en medio de una conversación que fluía con naturalidad.

Cuando la radio confirma lo impensado

Si algo faltaba para volver la escena aún más particular, ocurrió en plena ruta. La radio del taxi comenzó a hablar del propio Luis Fonsi, mencionando su presencia en México. La coincidencia fue tan perfecta que ambos estallaron en risas.

“Estoy sonando en la radio”, exclamó el cantante, mientras el conductor no podía contener la emoción y gritaba: “Traigo a Luis Fonsi”. La escena terminó de la mejor forma posible, con ambos cantando juntos hasta llegar al destino.

La publicación no tardó en viralizarse y recibió una avalancha de comentarios celebrando la espontaneidad del encuentro.

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