México recibirá el partido entre Nuggets vs. Pacers de NBA en 2026

México será sede de un partido de temporada regular, el 7 de noviembre de 2026 con los Denver Nuggets enfrentándose a Indiana Pacers en Ciudad de México.

Este será el partido número 35 que se celebra en suelo mexicano, una tradición que comenzó en 1992.

“Ser sede del partido número 35 en este país refleja la profunda relación de la NBA con México y el papel que este evento desempeña al acercar el juego global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y en el mundo”, afirmó Raúl Zárraga, vicepresidente sénior de la NBA Latinoamérica.

El año pasado, México tuvo el partido entre Dallas Mavericks y Detroit Pistons en la Arena de Ciudad de México.

Mile High Basketball coming to Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/DQ4sT6tSAS — Denver Nuggets (@nuggets) April 16, 2026

Denver vuelve, Indiana va por su primer partido de NBA en México

Será la segunda ocasión que Denver Nuggets jugará en territorio mexicano. En 2006 se enfrentó con Golden State Warriors en Monterrey (Nuevo León).

Para Indiana Pacers será su primera experiencia en México, equipo que llegó a las finales en la temporada 2024-2025.

Mel Raines, presidenta del club que tiene como una de sus figuras a Tyrese Haliburton, y al campeón de la NBA en 2019 y cuatro veces All-Star, Pascal Siakam, celebró la posibilidad de jugar fuera del país.

“Estamos muy entusiasmados de llevar el baloncesto de los Indiana Pacers a la Ciudad de México. Es una gran oportunidad para celebrar nuestra creciente base de aficionados en Mexico y en toda América Latina y conectar a nuestros aficionados locales y globales”, dijo Raines.

Kevin Demoff, presidente de operaciones de los Nuggets, campeón de la NBA en 2023, también destacó la importancia del anuncio oficial.

“Estamos encantados de que los Nuggets hayan sido elegidos para participar en el Mexico City Game la próxima temporada. Como un equipo liderado por dos grandes estrellas nacidas fuera de Estados Unidos, es un honor para nosotros poder mostrar nuestro baloncesto a los aficionados de la NBA en todo el mundo”, dijo.

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