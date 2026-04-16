NBA hace excepción con Luka Doncic y es candidato al MVP 2026

Luka Doncic había quedado fuera como candidato al MVP de la NBA en 2026, pero la liga hizo una excepción debido a que se perdió dos partidos por el nacimiento de su hija.

La NBA comunicó que tanto Doncic como Cade Cunningham, de los Detroit Pistons, son elegibles al premio. Cunningham se perdió justo el límite de partidos por una delicada lesión que lo alejó en el último tramo de la temporada.

“La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) han acordado, de conformidad con el Convenio Colectivo (CBA), que el base de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, y el base de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, son elegibles para todos los premios anuales de la temporada regular 2025-26 de la NBA”, informó en un comunicado la liga.

“Teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias para Cunningham y Dončić, cada jugador calificó para los premios bajo la disposición de circunstancias extraordinarias del convenio colectivo”, aclaró.

Breaking: The NBA and NBPA have ruled in favor of Lakers' Luka Doncic and Pistons' Cade Cunningham on their Extraordinary Circumstances Challenge for the 65-game award rule, making both eligible for all 2025-26 season honors such as MVP and All-NBA teams, sources tell… pic.twitter.com/59IGBXa298 — ESPN (@espn) April 16, 2026

Luka Doncic quedó a un partido del mínimo al MVP por el nacimiento de su hija

Doncic disputó 64 partidos en la temporada regular, uno por debajo del mínimo establecido por la NBA para que fuera elegible para los premios que la liga otorga al término de la temporada regular, mientras que Cunningham jugó en 63 que cumplieran la normativa.

El base de los Lakers se perdió dos partidos el pasado diciembre cuando viajó a Eslovenia para asistir al nacimiento de su segunda hija.

El esloveno quedó líder en puntos por juego con 37.5 unidades, parte de lo que convierte en un candidato al MVP de la liga. El jugador de los Lakers se lesionó en el tramo final de la temporada y será una baja de los Lakers en el comienzo de la postemporada.

Por su parte, Cunningham, quien lideró a los Pistons al mejor récord en el Este y era uno de los favoritos a aparecer en los mejores quintetos del año, sufrió un colapso pulmonar que le forzó a perderse doce partidos entre marzo y abril.

Además de Doncic y Cunningham, el escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, también reclamó que no cumplió la regla de los 65 partidos por “circunstancias extraordinarias”, pero su caso fue denegado, según la NBA.

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