Buenas noticias para Karol G antes de volver a Coachella

El clima festivo que dejó la primera presentación de Karol G en Coachella sigue totalmente activo. Su debut como artista latina headliner al frente del escenario principal quedó marcado por la energía del público y también fue la antesala para una semana determinante en su agenda.

En primera instancia, la cantante regresará al Empire Polo Club con algunos ajustes en su programación. Mientras el domingo 12 de abril fue anunciada para subir al escenario a las 9:55 p. m., su show del domingo 19 se movió ligeramente para quedar a las 10:10 p.m. (hora del este) en California. El cambio llegó con la publicación de los nuevos horarios divulgados por la organización del festival en la madrugada del 15 de abril.

Karol G no es la única colombiana presente entre los nombres del cartel con Morat también figurando en la jornada previa. La banda bogotana tocará el sábado 18 de abril en el escenario Gobi, justo a las 10:10 p.m., la misma hora con la que iniciaron su primer fin de semana en el festival.

Las nominaciones que impulsan aún más su paso por el festival

A la expectativa por su próxima actuación en Coachella se sumó otro motivo de celebración. Los American Music Awards de 2026 confirmaron este 25 de mayo como la fecha para su edición número 52, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia será presentada por Queen Latifah, transmitida en vivo por CBS y disponible en streaming a través de Paramount+, lo que ampliará aún más su alcance.

La organización reveló categorías como Artista del Año, Canción del Año, Mejor Artista Latino, Mejor Video Musical y otras que evidencian la amplitud de géneros que hoy conviven en la industria musical estadounidense.

Entre los nominados, el talento colombiano ocupa un espacio visible. Karol G aparece como la artista colombiana con mayor presencia en la lista gracias a tres menciones: Mejor artista latina femenina, Mejor canción latina con “Latina Foreva” y Mejor álbum latino por “Tropicoqueta”.

Más talento colombiano en la competencia

Shakira también figura entre los nombres destacados con dos candidaturas: Mejor gira del año con “Las mujeres ya no lloran” y Mejor artista latina femenina.

El anuncio dejó un espacio especial para las nuevas voces de Colombia. En la categoría de mejor descubrimiento de artista latino fueron incluidos Kapo y Beéle, dos nombres que, desde escenarios distintos, han logrado conectar con audiencias jóvenes que siguen muy de cerca lo que ocurre en la escena latina.

Taylor Swift lidera las nominaciones para los AMAs 2026 con ocho menciones, mientras que Morgan Wallen, Olivia Dean y Sabrina Carpenter le siguen de cerca con siete nominaciones cada uno. Por su parte, Alex Warren y Lady Gaga tienen seis nominaciones cada uno.

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