Todo lo que hay detrás de “Después de ti” de Karol G

Los festivales muchas veces suelen construir sus momentos más recordados sin previo aviso. En el caso de Karol G, este instante ocurrió en plena noche californiana el pasado fin de semana, cuando el bullicio habitual de Coachella se transformó en un silencio expectante.

La artista colombiana, una de las figuras centrales del cartel 2026, eligió un punto del show para revelar una canción que nadie había escuchado antes y que, apenas comenzó a sonar, estremeció al público.

Una colaboración inesperada que marcó la noche

Hasta entonces, el concierto avanzaba entre luces, coreografías y éxitos conocidos. Pero el ambiente cambió con la llegada al escenario de Greg Gonzalez, líder de Cigarettes After Sex. Su presencia abrió paso a una atmósfera más íntima, muy distinta a la energía que había dominado la presentación.

Antes de iniciar la interpretación, la cantante compartió con el público el motivo del tema: “Es una canción que habla de pérdida, de una persona que ya no está contigo, una persona que se fue al cielo. Una persona a la que extrañas”. Las palabras bastaron para que el ánimo del festival se transformara en un silencio absoluto.

Ambos artistas cantaron de espaldas, sin cruzar miradas, un detalle que marcó la distancia y la nostalgia que atraviesan la letra. La producción musical se sostuvo en una guitarra suave y un arreglo minimalista que dejó espacio para que la voz fuera protagonista.

Una balada que habla de ausencia

Aunque no existe un título oficial, los seguidores la han bautizado como “Después de ti”. La letra se centra en el vacío que deja alguien importante y en la dificultad de reorganizar la vida sin esa presencia. Versos como “Es que después de ti se me acabó la vida / No aprendo a vivir sin tu compañía”, terminaron por sellar el tono emotivo del momento.

Muchos fans lo relacionaron con la historia personal de la artista, especialmente con su ruptura con Feid. Ella, sin embargo, no mencionó dedicatorias, prefirió dejar que la canción hablara desde una emoción universal.

Entre la sorpresa, la vulnerabilidad y la complicidad con el público, el estreno de “Después de ti” dejó una marca emocional que traspasó las pantallas y recorrió las redes, consolidándose como uno de los grandes momentos de Coachella 2026.

En su histórica presentación, la cantante colombiana compartió escenario con colegas como Becky G, Wisin y Mariah Angeliq, quienes sumaron fuerza latina a un espectáculo ya cargado de presencia escénica.

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