Karol G confiesa: “Me enteré de una infidelidad gracias al GPS”

A solo unos días de haber hecho historia con su presentación en el Festival de Coachella 2026, la cantante Karol G continúa en boca del público. Aunque en este caso no se trata de su talento artístico, sino de sus habilidades como “detective” tras contar la experiencia de cómo descubrió una infidelidad anteriormente.

El testimonio de la figura del género urbano fue compartido durante su paso por el podcast “Call her daddy”.

“Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS”, confesó ante la conductora Alex Cooper. Él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente”.

¿Perdonó Karol G esa infidelidad?

La intérprete de grandes éxitos como “Bichota” decidió no revelar la identidad de esa persona que la engañó, aunque dio otros detalles, revelando que esa expareja le insistió para volver, pero ella no le dio otra oportunidad.

“No y no. Un ‘no’ es eso: es un basta ya. Eso es un ‘siguiente, por favor’”, sentenció de forma contundente al expresar su postura ante la infidelidad.

En la entrevista, Karol confesó que en la mayoría de las ocasiones se siente irónicamente atraída por un “chico malo”. Aunque también le gustan los que parecen de barrio, pero son tranquilos.

Así sería la “cita perfecta para Karol G

Muchos caballeros se preguntan: ¿Qué deben hacer para conquistar a una mujer como Karol G?, artista que gracias a su hermosa figura ha logrado colaborar con distintas marcas, incluyendo Playboy, y aunque muchos creen que deben hacer lo imposible, la artista reveló que le gusta la sencillez.

“Para mí, es que me lleven a comer perro caliente y papas fritas, a un lugar de la calle, y que me haga sentir que soy del barrio, como donde vienen los chicos malos. Me encanta eso”, indicó la cantante colombiana sobre su cita perfecta.

Karol G honró a Latinoamérica en Coachella

La cantante de música urbana se convirtió el pasado domingo en la primera artista latina en encabezar el cartel del popular festival Coachella, efectuado en Indio, California. Tras esa increíble puesta en escena, Karol dejó claro que su deseo es honrar a su comunidad.

“Esta noche no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente. Esto se trata de mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. No hacemos esto para excluir a nadie, lo hacemos para que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestra música. Por favor, no tengan miedo, siéntanse orgullosos. ¡Levanten su bandera!”, expresó la colombiana.

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